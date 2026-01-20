GELIDA (BARCELONA), 20/01/2026.- Los Bomberos de la Generalitat trabajan en el lugar del accidente de un tren de la línea 4 de Rodalies que chocó este martes con un muro de contención que ha caído a la vía entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). El maquinista del tren ha fallecido, mientras que otras quince personas han resultado heridas. Hasta el lugar del accidente se han desplazado 38 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat con 65 efectivos y veinte ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), así como efectivos de los Mossos d'Esquadra. EFE/Alberto Estévez

El accidente ferroviario se produjo alrededor de las 21:00 horas entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en la línea R4 de Cercanías. Un muro de contención cedió y cayó sobre el primer vagón del tren, donde viajaba la mayoría de los pasajeros.

El jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat, Claudi Gallardo, explicó que el muro se desplomó “posiblemente debido a las lluvias caída en los últimos días”. El impacto deformó el primer vagón y dejó atrapados a varios viajeros.

Como consecuencia del siniestro murió el maquinista del tren. Además, 37 pasajeros tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios, cuatro de ellos en estado grave.

Cuatro heridos graves y un amplio operativo de emergencia

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) desplazó a la zona 20 ambulancias para atender a las víctimas del accidente de tren en Gelida. Los heridos fueron evacuados a los hospitales Moisès Broggi, Bellvitge y Vilafranca.

Los Bomberos de la Generalitat movilizaron a 75 efectivos y 35 dotaciones. Los equipos evacuaron a todos los pasajeros y excarcelaron a una persona que había quedado atrapada en el interior del vagón afectado.

El teléfono de emergencias 112 recibió 28 llamadas relacionadas con el accidente. La magnitud del operativo reflejó la gravedad del siniestro ocurrido en plena jornada de intensas precipitaciones.

Suspendida toda la red de Rodalies tras varios incidentes ferroviarios

Adif suspendió la circulación ferroviaria en toda la red de Rodalies de Cataluña “debido a los efectos causados por el temporal”. El gestor indicó que el servicio se restablecerá “una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura”.

Además del accidente en Gelida, se registró un segundo incidente ferroviario en la línea R1, entre Maçanet Massanes y Tordera. Un tren descarriló tras colisionar con una roca caída en la vía.

En este segundo accidente viajaban diez pasajeros y no se registraron heridos. Ambos sucesos se produjeron en un contexto de fuertes lluvias en toda Cataluña.

Reacciones políticas tras la muerte del maquinista

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lamentó la muerte del maquinista en un mensaje titulado “esto es demasiado”. “Siento mucho el fallecimiento de otro maquinista en el descarrilamiento de un tren en Gelida”, escribió.

Feijóo añadió que había trasladado al presidente de Cataluña, Salvador Illa, “nuestra preocupación y nuestro apoyo a los servicios de emergencia”. Las autoridades activaron el plan Ferrocat tras el siniestro.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron unas cuarenta dotaciones de los Bomberos, veinte ambulancias del SEM y agentes de los Mossos d’Esquadra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que sigue “muy atento” la evolución del accidente del tren de Rodalies ocurrido en Gelida (Barcelona), que provocó la muerte de un maquinista y dejó casi cuarenta personas heridas, cuatro de ellas en estado grave.

“Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida. Pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia. Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias”, escribió el jefe del Ejecutivo en su perfil oficial de la red social X.