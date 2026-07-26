En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 26 de julio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 73.595,71 euros, cifra que refleja una variación del 0,92% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva recientemente, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica que ambos activos están ganando valor en comparación con los días anteriores, sugiriendo un aumento en la inversión y la confianza del mercado.

En la última semana, Bitcoin cayó -3.08% y en el último año acumula una variación de -32.8%. Esta evolución indica una tendencia bajista y una rentabilidad negativa en el periodo anual, mientras que el descenso semanal refuerza la presión vendedora reciente y la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 20.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.46%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.