En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este domingo, 26 de julio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 242,07 euros, cifra que refleja una variación del 1,04% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha fluctuado, con un dato de 1 positivo que indica una tendencia al alza.

Esto sugiere un interés creciente en el Bitcoin Cash en relación al euro en los últimos días.

La cotización de Bitcoin Cash muestra una evolución claramente bajista, con un cambio semanal de -5.23% y una variación anual de -56.96%. Esto implica una rentabilidad negativa tanto en el corto como en el largo plazo, evidenciando una pérdida significativa de valor y un entorno de elevada volatilidad en el periodo analizado.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash es del 27.64 %, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 54.94 %, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.