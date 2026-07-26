En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este domingo, 26 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,25 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,04% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha tenido una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos días. Esto sugiere que la demanda por Ripple está aumentando frente al euro.

La cotización de Ripple muestra un desempeño negativo: en la última semana registró una variación de -3.87% y, en el último año, una caída acumulada de -51.35%. Esta evolución indica una tendencia bajista y una rentabilidad desfavorable para los inversores que han mantenido la posición en el tiempo, reflejando elevada volatilidad y presión vendedora en el mercado.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, que se sitúa en 28.82%, es menor que la volatilidad anual del 55.13%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.