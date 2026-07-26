VILLAMANTA (C.A. DE MADRID), 26/07/2026.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso atiende a los medios tras visitar este domingo junto a los reyes a las personas de las localidades afectadas por los incendios de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid que permanecen alojadas en el polideportivo de La Chopera de Villamanta. EFE/Mariscal

Los incendios en España continúan marcando la agenda este domingo con miles de personas afectadas, municipios evacuados y equipos de emergencia desplegados en distintos puntos del país. En este contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pidió evitar enfrentamientos políticos y sociales mientras continúa la lucha contra el fuego en la sierra oeste madrileña.

Tras acompañar a los reyes en un punto de acogida para vecinos evacuados en Villamanta, Ayuso reclamó que “no empiecen con guerras innecesarias en estos momentos porque la gente no se lo merece”. También pidió solidaridad con los madrileños y apoyo a los alcaldes de las localidades afectadas por los incendios en España.

Mientras tanto, en la Comunitat Valenciana, el incendio declarado en la Vall d’Uixó sigue sin control, aunque el aumento de la humedad abrió una pequeña oportunidad para los equipos de extinción.

VILLAMANTA (C.A. DE MADRID), 26/07/2026.- Los reyes tras visitar este domingo a las personas de las localidades afectadas por los incendios de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid que permanecen alojadas en el polideportivo de La Chopera de Villamanta. EFE/Mariscal Fuente: EFE Mariscal

Ayuso pide unidad ante los incendios en España y descarta buscar culpables mientras continúa la emergencia

La presidenta madrileña aseguró que comprende el desgaste de la población después de varios días de temperaturas extremas y fuegos activos, aunque insistió en que los alcaldes también son víctimas de la situación.

“Yo entiendo que la paciencia de la gente se irá agotando, el calor sigue, los incendios siguen ahí, la incertidumbre y, por tanto, es lógico que eso esté así, pero los alcaldes son víctimas de esta situación y todos están haciendo lo mejor que pueden”.

Durante su intervención también rechazó los mensajes que, a su juicio, intentan enfrentar a distintos sectores sociales. “En dos o tres municipios se hablaba de los toreros y yo pensaba: ¿qué tienen que ver los toreros en todo esto?”, afirmó, antes de advertir que “no se puede empezar a enfrentar un sector con otro sector porque todos son víctimas aquí”.

Además, defendió el trabajo conjunto de todas las administraciones durante la emergencia. “La coordinación está siendo buena y tiene que seguir siendo así, porque además esto no ha terminado ni mucho menos. Es que el fuego ni siquiera se ha llegado a apagar”, sostuvo.

Madrid ya prepara una recuperación “inédita” mientras continúa el incendio

Aunque el incendio permanece activo, el Gobierno regional ya comenzó a planificar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Ayuso explicó que la Comunidad de Madrid trabaja para impulsar “una recuperación lo más rápida posible antes de que se apague el fuego”. Según indicó, ya se está evaluando el alcance de los daños sufridos por miles de familias para agilizar las ayudas.

La presidenta recordó experiencias recientes como la dana, la borrasca Filomena o la pandemia, y afirmó que la región logró reconstruir “en tiempo récord” infraestructuras, viviendas, puentes y zonas afectadas por otros desastres.

El Ejecutivo autonómico pretende que los municipios recuperen cuanto antes todos los servicios públicos y calificó la situación actual como una “catástrofe inédita”.

El incendio de Castellón abre una pequeña oportunidad, pero el viento mantiene la amenaza

FOTODELDÍA GRAFCVA5189. BETXÍ (CASTELLÓN), 26/07/2026.- Un avión realiza una descarga con retardante en Betxí en el frente del incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixó (Castellón), y que lleva quemadas ya unas 4.300 hectáreas y cuyo perímetro supera los 40 kilómetros. EFE/Manuel Bruque Fuente: EFE Manuel Bruque

Mientras Madrid continúa combatiendo el fuego, otro de los principales focos de los incendios en España sigue concentrado en la Vall d’Uixó, en Castellón.

El director técnico del Puesto de Mando Avanzado, Antonio Rodrigo, explicó que el incremento de la humedad, que pasó del 10-15% al 30-40%, abre “una ventana de oportunidad” para avanzar en las labores de extinción.

Sin embargo, advirtió que la previsión meteorológica sigue siendo desfavorable debido a la llegada del viento de levante, con rachas previstas de hasta 30 kilómetros por hora, además de la complicada orografía por la que avanza el incendio.

Los equipos mantienen una vigilancia especial sobre Alfondeguilla, Eslida, Chóvar y Alcúdia de Veo ante el riesgo de que se produzca un salto de fuego . Rodrigo señaló que trabajan con todos los medios disponibles, aunque insistió en que necesitan el máximo apoyo aéreo posible.

Respecto al origen del incendio, indicó que las causas todavía son “bastante indeterminadas”. Aunque reconoció que el inicio del fuego resulta “un poco sospechoso”, subrayó que la prioridad ahora es estabilizar el incendio y garantizar que ninguna persona resulte dañada.