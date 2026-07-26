En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este domingo, 26 de julio de 2026 en España es de 2.175,59 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,8%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato 1 es positivo. Esto sugiere que la demanda y el interés en Ethereum están en aumento.

En la última semana, Ethereum retrocedió un -1.19%, mostrando debilidad a corto plazo; en el último año acumuló una caída del -39.51%, lo que refleja una evolución bajista de su cotización y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese período.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum ha sido del 28.20%, que es significativamente menor que el 54.47% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.