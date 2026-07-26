En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 26 de julio de 2026 en España es de 54,17 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 2,78%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha mostrado un aumento en los últimos días, indicando una tendencia positiva. Esta tendencia sugiere que los inversores están mostrando mayor confianza en el Litecoin frente al euro, lo que podría continuar en el futuro.

Litecoin muestra una leve recuperación semanal del 1.34%, pero en el último año acumula una caída del -51.43%. Esta evolución señala un repunte reciente de corto plazo frente a una tendencia anual claramente bajista, con una rentabilidad negativa para quienes la han mantenido en ese periodo. En conjunto, el avance semanal no compensa la corrección de fondo, evidenciando volatilidad elevada y un sesgo desfavorable en el horizonte de largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 22.34%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 51.82%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.