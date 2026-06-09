En la apertura de mercados de este martes, 9 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,88 euros y registran un volumen de 168669 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,05% en comparación con el día previo.

En los últimos diez días, la acción de Telefónica mostró una tendencia bajista predominante, con tres repuntes aislados y sin jornadas de estabilidad, dejando un saldo neto claramente negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en 5.71%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado el 24.57%. Esta comparación indica que la volatilidad semanal es significativamente menor que la anual, lo que sugiere que el comportamiento de la empresa en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado durante el último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, la empresa se encuentra en una situación de pérdida.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, banda ancha y fibra, televisión de pago y soluciones digitales para empresas y particulares.

Produce y opera redes y servicios de telecomunicaciones; sus principales líneas de negocio son Telefónica España (Movistar), Hispam, Brasil (Vivo), Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y big data) y Telefónica Infra. Cotiza en el Ibex 35, fue fundada en 1924 y opera principalmente en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo.