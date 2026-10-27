Las páginas falsas de Roblox copian la web oficial para robar las cuentas de los menores.

El robo de cuentas de Roblox a menores se ha convertido en un servicio que se compra ya montado, según el equipo de inteligencia sobre amenazas de NordVPN.

Cualquier persona con una cuenta de Discord puede conseguir una réplica casi idéntica de la página de inicio de sesión de Roblox, con dominio, alojamiento y una herramienta que recopila las contraseñas que escriben las víctimas.

En los siete días previos al 29 de julio de 2026, los investigadores identificaron 196 páginas de phishing de Roblox activas.

Cómo funcionan las páginas falsas de Roblox que roban cuentas de niños

Los estafadores ya no necesitan conocimientos técnicos: se registran en uno de estos servicios a través de Discord, pulsan un botón y reciben la web falsa lista para usar.

Según NordVPN, las páginas reproducen el diseño, las tipografías y los menús de Roblox, y algunas imitan juegos muy populares como Steal a Brainrot, Grow a Garden, Blox Fruits y PLS DONATE. Otras se hacen pasar por RoVer, un servicio legítimo que vincula las cuentas de Roblox y Discord.

“Estas páginas copian el juego que tu hijo estaba jugando hace solo cinco minutos, incluyendo el número de veces que ha jugado”, explica Marijus Briedis, director de tecnología de NordVPN.

Añade que el enlace suele llegar a través de un amigo que cayó poco antes, de modo que su cuenta reparte la página falsa entre todos sus contactos sin que lo sepa. Ese origen conocido es lo que hace tan eficaz el engaño, igual que ocurre con las estafas que circulan por WhatsApp.

El robo de cuentas de Roblox a menores se ha convertido en un servicio que se compra ya montado, según el equipo de inteligencia sobre amenazas de NordVPN. Fuente: Shutterstock Rokas Tenys / Shutterstock.com

Cómo saltan la verificación en dos pasos de Roblox: piden el código de seis dígitos, el de recuperación y el PIN

Tras analizar el código de varias páginas falsas activas, NordVPN comprobó que no se limitan a la contraseña: también piden el código de seis dígitos de la verificación en dos pasos, el código de recuperación de nueve dígitos y el PIN de la cuenta. Mientras el menor los escribe, el estafador los usa en tiempo real para entrar en la web oficial de Roblox antes de que caduquen.

Los códigos son legítimos y es el propio niño quien autoriza el acceso, así que no hay un hackeo en sentido estricto. Después se le redirige a la página oficial, lo que da la impresión de que el inicio de sesión funcionó. NordVPN señala que la mayoría de las familias lo descubren semanas más tarde, cuando los Robux ya se han gastado y los objetos valiosos se han intercambiado.

Qué direcciones falsas de Roblox se han detectado y por qué el candado no garantiza que la web sea segura

Entre las direcciones fraudulentas más comunes figuran roblox.com.ug, roblox.com.py y roblox.com.kz. A simple vista parecen contener el dominio oficial “roblox.com”, pero en realidad terminan en el dominio de otro país. Otra técnica consiste en cambiar letras por otras parecidas, como en robiox.com.ps, donde una “i” minúscula sustituye a la “l”.

NordVPN analizó cerca de 4000 combinaciones de variantes ortográficas del nombre con dominios de distintos países y encontró 123 direcciones fraudulentas activas que sumaban más de 105.000 visitas. Detectó además otro grupo de al menos 521 direcciones que añaden palabras como “login-roblox” o “roblox-verify”. Estas cifras se solapan y no deben sumarse. En una muestra revisada a mano, 22 de 24 direcciones funcionaban y eran copias convincentes. Algunas de ellas mostraban un candado HTTPS válido, por lo que ese símbolo no demuestra que una página sea legítima.

A quiénes afecta el robo de cuentas de Roblox: niños de entre 4 y 12 años

La mayoría de las víctimas son niños pequeños. En las denuncias sobre Roblox presentadas ante la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, el 61 % corresponde a menores de entre 8 y 12 años y otro 18 % a niños de 4 a 7 años. Son datos de reclamaciones en ese país, no de España.

Cómo proteger la cuenta de Roblox de tu hijo: los consejos de NordVPN y de la propia plataforma

Briedis recomienda que los menores accedan a Roblox a través de la aplicación oficial o escribiendo roblox.com directamente en el navegador, y que nunca inicien sesión desde un enlace, aunque lo envíe un amigo.

También aconseja explicarles que los códigos de verificación son como contraseñas y que solo se escriben en la página real, y establecer reglas claras sobre los mods y las herramientas para “mejorar la experiencia de juego”, ya que los programas descargados desde enlaces de terceros pueden contener software capaz de robar las contraseñas guardadas en el navegador. Según NordVPN, la mayoría de estas estafas nacen en servidores de Discord, descripciones de YouTube o comentarios de TikTok.

Roblox, por su parte, advierte en su página sobre fraudes y estafas de que no existen ofertas autorizadas de Robux gratis y de que nunca pide la contraseña fuera de su página de inicio de sesión.

Recomienda activar la verificación en dos pasos desde Ajustes > Seguridad y tratar como spam o phishing los enlaces de otros usuarios que llevan fuera de la plataforma. Roblox ya había sido señalado como nuevo blanco de estafas y malware por su popularidad entre los más pequeños.

Qué hacer en España si le han robado la cuenta de Roblox a un menor

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) recomienda, en su guía para proteger a los menores frente al robo de cuentas, usar contraseñas largas y distintas para cada cuenta, no compartir nunca contraseñas ni códigos de verificación, cerrar sesión en los dispositivos compartidos y desconfiar de regalos y sorteos. También insiste en mantener una comunicación abierta en la familia, para que los menores puedan contar lo que ha pasado sin miedo a ser culpados.

Si el robo ya ha ocurrido, el servicio gratuito y confidencial Tu Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE atiende en el teléfono 017, por WhatsApp en el 900 116 117 y por Telegram en @INCIBE017. Para recuperar el acceso, conviene cambiar la contraseña desde un dispositivo seguro, activar la verificación en dos pasos y contactar cuanto antes con el soporte de Roblox.