Un truco casero simple y económico comenzó a ganar popularidad en los hogares: reutilizar el café usado y mezclarlo con azúcar. Lejos de ser un residuo, este ingrediente puede tener una segunda vida con múltiples beneficios, especialmente en el cuidado personal y la limpieza. El café molido ya utilizado conserva propiedades exfoliantes naturales gracias a su textura granulada. Al combinarlo con azúcar, se potencia su efecto, creando una mezcla ideal para remover células muertas de la piel, mejorar la circulación y dejar una sensación de suavidad inmediata. Además, este preparado también puede utilizarse en el hogar. Su poder abrasivo suave lo convierte en una alternativa útil para limpiar superficies difíciles sin dañarlas, mientras que el aroma del café ayuda a neutralizar olores persistentes en manos o utensilios de cocina. Para obtener mejores resultados, se recomienda mezclar partes iguales de café usado y azúcar en un recipiente limpio. La preparación puede utilizarse directamente sobre la piel húmeda, con movimientos suaves y circulares, evitando zonas sensibles. En el caso de la limpieza, la mezcla se aplica sobre superficies específicas como ollas o tablas de cortar, y luego se enjuaga con abundante agua. Es importante no usarla en materiales delicados para evitar rayaduras. Uno de los principales beneficios de esta mezcla es su bajo costo y accesibilidad, ya que permite reutilizar un residuo cotidiano. Además, evita el uso de productos químicos agresivos, lo que la convierte en una opción más natural y sostenible. Los expertos destacan que, si bien no reemplaza tratamientos específicos o productos profesionales, sí funciona como complemento en rutinas de cuidado personal y mantenimiento del hogar, con resultados visibles en poco tiempo.