El Gobierno de España confirmó un giro clave en su política migratoria al endurecer las condiciones del proceso de regularización extraordinaria. A partir de ahora, los solicitantes deberán presentar certificados de antecedentes penales como requisito central para acceder al beneficio. La medida, aprobada en el Consejo de Ministros, introduce mayores controles en un proceso que apunta a regularizar a cerca de medio millón de personas en situación irregular. El Ejecutivo busca así reforzar los criterios de acceso en medio de un fuerte debate político. El presidente Pedro Sánchez defendió la iniciativa como una decisión equilibrada entre inclusión y control. Según sostuvo, el objetivo es reconocer la realidad de quienes ya viven en el país, sin renunciar a condiciones que garanticen seguridad jurídica. El nuevo esquema contempla un plazo de un mes para que los inmigrantes consigan la documentación requerida desde sus países de origen. En caso de dificultades, el propio Gobierno podrá intervenir mediante canales diplomáticos para facilitar el trámite. La exigencia de antecedentes penales se convierte en un filtro determinante dentro del proceso de regularización. A diferencia de esquemas anteriores, el foco se pone en verificar la situación judicial de los solicitantes antes de conceder cualquier estatus legal. Desde el Gobierno explican que la medida busca evitar vacíos en el control administrativo y fortalecer la legitimidad del proceso. Al mismo tiempo, aseguran que se mantendrán mecanismos para que la falta de documentación no se transforme en un obstáculo insalvable. La vicepresidenta Yolanda Díaz remarcó que la regularización seguirá orientada a garantizar derechos, aunque reconoció la necesidad de establecer condiciones claras. El equilibrio entre integración y control aparece como el eje del nuevo enfoque. El endurecimiento responde, en parte, a las recomendaciones del Consejo de Estado y a la presión política en torno a la gestión migratoria. El Gobierno intenta así blindar la medida frente a críticas y eventuales impugnaciones. El escenario abre una nueva etapa en el debate migratorio en España, donde la tensión entre políticas de acogida y control vuelve a marcar la agenda. La implementación del decreto será clave para medir el impacto real de este endurecimiento.