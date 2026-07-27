El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aprobó el calendario definitivo para completar la elección de sus candidatos de cara a las elecciones municipales y autonómicas previstas para mayo de 2027. La formación finalizará el proceso de primarias el próximo 14 de noviembre de 2026, fecha en la que quedarán cerradas las listas pendientes en los distintos territorios.

La decisión fue adoptada este lunes por la Comisión Ejecutiva Federal del partido y establece las últimas etapas del proceso interno que permitirá designar a los cabezas de lista en municipios, comunidades autónomas y otras administraciones donde todavía resta definir candidaturas.

¿Cuándo terminará el proceso de primarias del PSOE?

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, explicó que el partido celebrará dos nuevas tandas de primarias durante septiembre y noviembre. En caso de que exista más de un aspirante con los avales necesarios, las votaciones se realizarán el 26 de septiembre y el 14 de noviembre, respectivamente.

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Por primera vez, la formación socialista diseñó un calendario con tres ventanas temporales para que las federaciones pudieran adaptar el proceso a sus necesidades. Este sistema abarca los municipios de más de 20.000 habitantes, los cabildos y consells insulares, las juntas generales del País Vasco y las comunidades autónomas donde el PSOE no gobierna.

La primera fase ya se desarrolló durante junio y permitió resolver buena parte de las candidaturas territoriales.

¿Qué candidatos ya fueron elegidos por el PSOE?

Durante la primera ventana de primarias, el PSOE confirmó a los candidatos de cinco comunidades autónomas. Entre ellos figuran el ministro Óscar López para la Comunidad de Madrid y la ministra Diana Morant para la Comunidad Valenciana. También fueron elegidos Rosario Sánchez Grau en Baleares, Pedro Casares en Cantabria y Paco Lucas en la Región de Murcia.

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Además, el partido designó a los aspirantes para numerosos ayuntamientos, entre ellos Madrid, Santander, Oviedo, Ferrol, Torrelavega, Palma, Calvià, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Cartagena, Lorca y Murcia, además de otros municipios de Galicia, Asturias, Baleares y la Región de Murcia.

Las únicas votaciones competitivas de esa primera etapa se celebraron en Madrid, Ferrol, Torrelavega y Oviedo. En este último caso fue necesaria una segunda vuelta, que terminó con la victoria de Sergio Llera, secretario general de las Juventudes Socialistas de Asturias.

Con el calendario ya aprobado, el PSOE prevé completar el proceso interno antes de mediados de noviembre para llegar con todas sus candidaturas definidas a la preparación de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027.