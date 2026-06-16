Ideal para trabajar menos: el país europeo con jornadas laborales de 6 horas y sueldos de más de 3500 euros

Para quienes buscan un equilibrio perfecto entre vida personal y profesional en Europa, existe un país ideal para quienes quieren trabajar menos horas. A su vez, cuentan con un gran nivel salarial, en donde el sueldo medio es de 3800 euros.

Se trata de los Países Bajos, en donde, según los datos más recientes de Eurostat analizados por Euronews, esta nación registra la jornada laboral media más corta de todo el continente, con solo 31,9 horas semanales.

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Países Bajos lidera el ranking de menor carga laboral

Mientras la media de la Unión Europea se sitúa en 35,9 horas semanales (para trabajadores de 20 a 64 años, incluyendo empleos a tiempo completo y parcial), Países Bajos destaca claramente por debajo de esa cifr a. La diferencia es notable: casi ocho horas menos por semana respecto a los países que más trabajan en Europa.

Alemania, Noruega y Dinamarca siguen en el ranking con 33,9 horas semanales cada una . Otros países con jornadas cortas son Austria (34,0 horas), Bélgica (34,3) y Finlandia (34,7). En estos siete países, la jornada media diaria queda por debajo de las siete horas en una semana de cinco días laborables.

¿Por qué se trabaja menos en este país?

De acuerdo a la información de Euronews, los expertos indican que hay tres factores claves que provocan que los neerlandeses trabajen menos:

Alta tasa de trabajo a tiempo parcial : casi el 43% de los empleos en Países Bajos son a tiempo parcial, la proporción más alta de toda la UE. Esto reduce significativamente la media nacional.

Semana laboral colectiva más corta : el país cuenta con uno de los acuerdos colectivos de trabajo más reducidos del bloque.

Cultura laboral equilibrada: aunque los trabajadores a tiempo completo se acercan a las 40 horas, la prevalencia del part-time permite bajar el promedio general.

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Jorge Cabrita, investigador senior de Eurofound, y el profesor David Spencer de la Universidad de Leeds destacan que los regímenes de fijación de horarios laborales, la estructura económica y el peso de los sindicatos influyen directamente en estas diferencias.

Los países con mayor carga horaria en el trabajo

En el extremo opuesto se encuentran los países balcánicos y candidatos a la UE. Grecia registra 39,6 horas dentro de la Unión, mientras que Turquía alcanza las 42,4 horas, Bosnia y Herzegovina 40,9 y Serbia 40,6. Estos son los únicos que superan las 40 horas semanales de media. Les siguen Bulgaria, Macedonia del Norte y otros países del este y centro de Europa con jornadas más largas.

Entre las grandes economías de la UE, Alemania (33,9 horas) trabaja menos que Francia (35,6), Italia (36,1) y España (36,3 horas). Esto refleja la fuerza de los sindicatos y la negociación colectiva en países del norte y oeste de Europa.