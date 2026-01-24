El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley con el objetivo de promover el alquiler de viviendas a precios asequibles.

Este paquete fiscal incluye 12 medidas que contemplan la posibilidad de limitar la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes en España, garantizar la “permanencia del parque público” e “incentivar la reducción de precios en los alquileres”, según lo expresado por el partido de Pedro Sánchez.

Aumento de impuestos a pisos vacíos: noticias desfavorables para propietarios

El especialista señala que muchas viviendas vacías se encuentran en esa situación por motivos legítimos, tales como herencias no repartidas, reformas, ocupaciones ilegales o litigios judiciales. Por esta razón, advierte que “gravar sin distinción vulneraría el principio de equidad tributaria”.

En relación con el gravamen a viviendas desocupadas, Ángel Sánchez, abogado y socio del despacho, argumenta que identificar la desocupación “requiere inspecciones, padrones y comprobaciones que invaden la privacidad y generan conflictos legales”, lo que hace que esta medida no sea viable ni fácil de implementar desde un punto de vista administrativo.

A pesar de que este plan económico persigue tres objetivos primordiales: "más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas“, los especialistas en real estate del despacho Golden Partners se han manifestado en contra de estas medidas, advirtiendo que el enfoque “excesivamente fiscalista” presenta “numerosos riesgos jurídicos, fiscales y económicos”.

“Muchas de las medidas son potencialmente regresivas, generan inseguridad jurídica, desincentivan la inversión exterior en nuestro país y no abordan la raíz estructural del problema: la falta de oferta”, sostiene Ángel Sánchez, abogado y socio del despacho.

Implicaciones del nuevo impuesto a las viviendas vacías

En la actualidad, dichos inmuebles generan una renta imputada del 1,1% de su valor catastral en la declaración de la renta, o del 2% si el valor no ha sido actualizado en un periodo superior a diez años.

Propietarios deberán pagar más impuestos si no alquilan sus viviendas vacías. (Foto: Freepik)

El objetivo permanece inalterado: sancionar a quienes mantienen múltiples viviendas vacías para fomentar su disponibilidad en el mercado de alquiler.

A partir de un valor catastral de 100.000 euros, el porcentaje se incrementaría de manera gradual: 1,5% hasta 500.000 euros, 2% hasta el millón y 3% para aquellos que posean propiedades vacías por más de un millón.

Con el nuevo esquema, se mantendría ese 1,1% para propiedades cuyo valor catastral no supere los 100.000 euros.