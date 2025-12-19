En esta noticia
- Adiós a las transferencias bancarias gratis
- ¿Cuáles son los bancos que no cobran comisiones?
- Los bancos que no cobran <a href="https://www.cronista.com/espana/economia-finanzas/estos-6-bancos-van-a-cobrarte-hasta-60-euros-de-comision-en-diciembre-de-2024-la-lista-completa/" target="_blank">comisiones</a> son
Un reciente cambio en el Reglamento de la UE exige desde el 9 de enero de 2025 igualar el precio de las transferencias bancarias, tanto inmediatas como ordinarias. En vista de ello, los bancos de España han fijado un precio medio oficial de 2,95 euros, lo cual implicó un aumento del 134% en el coste de las transferencias ordinarias en los últimos dos años.
Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), las transferencias inmediatas ofrecidas por las entidades han incrementado ligeramente sus precios, pasando de 3,65 euros en 2023 a 3,69 euros en 2024.
Sin embargo, tras la entrada en vigor de la normativa y la unificación de precios, el panorama cambió significativamente: según el barómetro de Asufin publicado en mayo de 2025, el coste actual medio se situó en 1,16 euros, lo que representa una bajada del 45,50% respecto a los 2,13 euros que costaban las transferencias ordinarias y del 68,60% respecto a los 3,69 euros de las inmediatas antes de la regulación.
Adiós a las transferencias bancarias gratis
Pese a este cambio, la mayoría de los clientes seguirán sin pagar estas comisiones, por los acuerdos de vinculación que favorecen las entidades (por domiciliación de nóminas, recibos y contratación de productos) y por un contexto claramente marcado por la política de gratuidad del proveedor de servicios bancarios Bizum.
De todos modos, Asufin ha advertido que esta tipología de transferencias, a diferencia de la estándar, es irreversible en el momento en que se emite, por lo que no recomienda usarla si no se conoce al destinatario.
En cambio, las transferencias ordinarias pueden ser anuladas, siempre y cuando no se hayan ejecutado y el dinero siga en la cuenta del cliente.
¿Cuáles son los bancos que no cobran comisiones?
La mayoría de los bancos que cobran comisiones también ofrecen cuentas gratis. “Sin embargo, las cuentas online gratis usualmente tienen un problema, y es que, por lo general, si ya eres cliente de un banco, no puedes abrirla, porque son productos que van usualmente dirigidos a nuevos clientes", explican desde el portal financiero, HelpMyCash.
No obstante, existen excepciones, como la Cuenta NoCuenta de ING, “porque cualquier cliente de ING puede abrirla”, aclaran.
Los bancos que no cobran comisiones son
Bancos tradicionales con cuentas online:
- Cuenta Online Santander
- Cuenta Corriente Open Openbank
- Cuenta Online sin comisiones BBVA
- Cuenta Online sin comisiones CaixaBank
- Cuenta Clara Abanca
- Cuenta Online Sabadell
- Cuenta Digital Bankinter
- Cuenta Online Unicaja
Neobancos y bancos digitales:
- Cuenta NoCuenta ING
- Cuenta Revolut
- Cuenta N26
- Cuenta Remunerada Trade Republic
- Cuenta B100
- Cuenta Imagin (CaixaBank)
Otras opciones digitales:
- Cuenta Bienvenida Raisin
- Cuenta Klarna