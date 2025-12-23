Lluvias torrenciales y vientos que voltean árboles el 26: alerta meteorológica para después de Navidad.

El 26 de diciembre se perfila como una jornada de condiciones meteorológicas extremas en España. Los servicios de predicción anticipan un temporal significativo que afectará principalmente a la costa mediterránea, con lluvias intensas y vientos fuertes que requerirán activación de protocolos de protección civil.

Las autoridades meteorológicas monitorean la evolución de una borrasca que se profundizará sobre el Mediterráneo occidental. Este sistema generará condiciones adversas que obligarán a extremar precauciones en amplias zonas del territorio español durante el día posterior a Navidad.

Sistema de alertas meteorológicas en España

La Agencia Estatal de Meteorología gestiona el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, conocido como Meteoalerta. Este sistema facilita información detallada sobre fenómenos atmosféricos adversos hasta 72 horas de antelación.

Los avisos meteorológicos se clasifican en tres niveles según la intensidad prevista. El nivel amarillo indica riesgo, el naranja señala riesgo importante y el rojo advierte de peligro extremo. Las comunidades autónomas gestionan las alertas de Protección Civil y activan los protocolos de emergencia cuando corresponde.

Lluvias torrenciales y vientos que voltean árboles el 26: alerta meteorológica para después de Navidad. Nano

¿Qué zonas estarán bajo vigilancia el día 26?

La Comunidad Valenciana y Cataluña concentrarán la mayor atención meteorológica. La borrasca mediterránea generará precipitaciones abundantes y temporal marítimo en estas regiones, según las tendencias de los modelos de predicción consultados.

Las Islas Baleares también experimentarán condiciones adversas con vientos intensos y mala mar. El temporal afectará tanto a zonas costeras como al interior, con especial incidencia en áreas donde la orografía favorece la intensificación de las precipitaciones.

Recomendaciones de Protección Civil ante temporales

Los organismos de emergencia establecen pautas claras para la población ante fenómenos meteorológicos adversos. La primera recomendación consiste en mantenerse informado a través de canales oficiales como AEMET y los servicios autonómicos de protección civil.

Las autoridades aconsejan evitar desplazamientos innecesarios durante los episodios de mayor intensidad. En caso de lluvias torrenciales, resulta fundamental no atravesar tramos inundados ni intentar salvar vehículos en medio de una inundación. Con temporal marítimo, se debe mantener distancia de playas y zonas costeras bajas que puedan verse afectadas por el oleaje.