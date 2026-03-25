Renfe Operadora ha aprobado la mayor contratación de su historia con la adquisición de 30 trenes de alta velocidad por 1.362 millones de euros. La decisión marca un paso clave en la modernización del sistema ferroviario en España. El acuerdo contempla además la posibilidad de ampliar el pedido hasta los 40 trenes, lo que elevaría la inversión hasta los 1.777 millones de euros. Este proceso de licitación refleja la apuesta por reforzar la red de alta velocidad. El proyecto responde al crecimiento previsto de la demanda y busca aumentar la capacidad operativa. La incorporación de estos trenes permitirá ofrecer más plazas y mejorar el servicio en los próximos años. El ministro Óscar Puente ha confirmado que los nuevos trenes de alta velocidad podrán operar a 350 km/h cuando la infraestructura lo permita. Actualmente, ninguna compañía dispone de trenes que alcancen esa velocidad. La mayoría del material rodante en servicio tiene un límite de 300 kilómetros por hora. La línea Madrid-Barcelona será la primera en adaptarse a este salto tecnológico. Las obras comenzarán este año y permitirán reducir el tiempo de viaje a menos de dos horas. Este avance posiciona a la alta velocidad española en un nuevo nivel competitivo dentro del transporte ferroviario europeo. Los nuevos trenes de alta velocidad tendrán una gran capacidad, con un mínimo de 450 plazas distribuidas en dos clases. Además, incluirán espacios accesibles para personas con movilidad reducida. También contarán con zonas para bicicletas y servicios de restauración como cafeterías. Estas características buscan mejorar la experiencia del usuario. Desde el punto de vista técnico, los trenes estarán diseñados para operar en ancho estándar UIC de 1.435 mm. Incorporarán sistemas avanzados como ERTMS/ETCS y ASFA. Estas prestaciones sitúan a la nueva flota en la vanguardia de la tecnología ferroviaria aplicada a la alta velocidad. Renfe priorizará el plazo de fabricación y la disponibilidad de los trenes de alta velocidad. El objetivo es cumplir con los tiempos establecidos en la licitación. El calendario prevé la entrega de cinco unidades antes de 40 meses. La totalidad de la flota deberá estar disponible en un máximo de 78 meses. Además, se establece un ritmo de suministro de un tren cada mes y medio. El contrato tendrá una duración de seis años e incluirá también piezas de parque. Estas condiciones buscan garantizar la eficiencia y la continuidad del servicio de alta velocidad en España.