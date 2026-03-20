Tras meses de incertidumbre, el emblemático tren nocturno París-Berlín vuelve a la vía. El servicio, una ruta histórica que une dos de las capitales más importantes de Europa, reinicia operaciones el 26 de marzo de 2026 bajo la gestión de European Sleeper. Esta noticia alegra a miles de viajeros que extrañaban la experiencia única de cruzar el continente mientras duermen, sin escalas diurnas agotadoras ni vuelos contaminantes. El tren nocturno que conecta París y Berlín había sido lanzado en 2023, pero fue suspendido en diciembre del año pasado por los operadores anteriores (ÖBB y SNCF). Ahora, la compañía ferroviaria holandesa-belga European Sleeper retoma la iniciativa con renovada energía y un calendario fijo que facilita la planificación. El viaje dura aproximadamente 18 horas, ofreciendo una alternativa sostenible, cómoda y romántica para quienes prefieren despertar en otra ciudad sin perder tiempo en aeropuertos. La ruta completa parte de París con paradas intermedias en Aulnoye-Aymeries (Francia), Mons, Brussels y Liège (Bélgica). A partir de julio de 2026, también incluirá parada en Hamburg (Alemania), ampliando aún más las opciones de conexión. Los horarios son claros y prácticos: Esta frecuencia permite planificar escapadas de fin de semana o viajes de negocios con total flexibilidad. European Sleeper, que ya opera con éxito la ruta Berlín-Brussels (extendida a Dresden y Praga desde 2023), confirma su compromiso con el transporte ferroviario nocturno de calidad en Europa. De hecho, la misma compañía tiene previsto lanzar en septiembre de 2026 la nueva conexión Brussels-Milan, demostrando que el renacimiento de los trenes sleeper es una tendencia en alza. Uno de los grandes atractivos del regreso del tren nocturno París-Berlín son sus tarifas competitivas. Los billetes parten desde 79,99 euros por trayecto en cabinas compartidas, ideales para viajeros solos o en grupo que buscan economía sin renunciar a la experiencia nocturna. También hay compartimentos exclusivos para mujeres y opciones premium de cabinas privadas desde 279,99 euros, perfectas para parejas, familias o quienes priorizan privacidad total. Aunque las comodidades exactas se centran en el concepto clásico de tren sleeper, el enfoque está en el descanso reparador durante el trayecto, permitiendo llegar fresco y listo para explorar la ciudad de destino. El retorno de esta ruta histórica no es solo un detalle ferroviario: representa la apuesta por un turismo más ecológico y conectado. En un continente donde las distancias entre capitales se miden en horas de sueño, el tren nocturno París-Berlín se posiciona como la opción ideal para reducir la huella de carbono sin sacrificar confort.