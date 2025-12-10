Llega un muro de nubes negras con granizo, tormentas y lluvias torrenciales en gran parte del país: las zonas afectadas

Un frente atlántico avanzará este miércoles sobre la península y dejará un escenario dominado por el descenso de las temperaturas máximas, cielos grises y precipitaciones repartidas por amplias zonas del territorio.

Las mayores acumulaciones se concentrarán en el cuadrante suroeste, con especial incidencia en Huelva, mientras que el extremo oriental y Baleares quedarán al margen del episodio. La jornada se caracterizará por la inestabilidad y por un ambiente más frío que el registrado en días previos.

Durante el día, las lluvias perderán intensidad en el noroeste y se abrirán claros de manera progresiva, aunque los bancos de niebla matinales seguirán afectando a zonas del interior peninsular y Baleares. En Canarias, la cola del frente dejará precipitaciones débiles y un ambiente más fresco.

¿Cómo evolucionará el tiempo a lo largo del día?

La Aemet anticipa un descenso claro de las temperaturas máximas en la mayor parte de la península y en Canarias. Solo Baleares y algunos puntos del nordeste peninsular mantendrán valores similares o con ligeros ascensos.

En el caso de las mínimas, predominarán los aumentos, salvo en el Cantábrico y áreas del noroeste, donde retrocederán. El Pirineo volverá a registrar heladas, mientras que la nubosidad persistirá en buena parte del interior.

Una fuerte tormenta se aproxima y afectará a varias provincias: cuales son las zonas con lluvias intensas Fuente: EFE

En el extremo noroeste el frente se retirará con rapidez durante la jornada, lo que permitirá la apertura de claros y cierta mejora del ambiente. Sin embargo, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco iniciarán el día con cielos cubiertos, nieblas y lluvias que se irán debilitando con el avance de las horas.

En estas regiones, las temperaturas presentarán un retroceso generalizado y la cota de nieve se situará entre los 1600 y los 1900 metros según la zona.

En el centro y suroeste peninsular, la nubosidad será compacta durante la mañana y las precipitaciones se mantendrán con persistencia, particularmente en Extremadura y Andalucía occidental.

Castillas y Madrid registrarán lluvias débiles que cesarán por la tarde. En estas comunidades, el viento soplará flojo con predominio de componentes sur, este o norte según la región.

¿Qué escenarios se prevén en el Mediterráneo y en los archipiélagos?

La fachada mediterránea presentará un ambiente menos afectado por el frente. Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña tendrán intervalos nubosos, bancos de niebla dispersos y escasas precipitaciones.

Las temperaturas mínimas mostrarán ligeros ascensos, mientras que las máximas descenderán, salvo repuntes puntuales en áreas de Castellón y tramos del litoral catalán. El viento será flojo y variable, con tendencia a nordeste durante la tarde.

Alerta por tormentas: una masa fría golpeará el país con lluvias fuertes, nieblas y caída de temperatura. Fuente: Archivo

En Baleares, la jornada comenzará con nieblas e intervalos nubosos que irán desapareciendo, dejando un ambiente más estable. En Canarias, la cola del frente aportará lluvias débiles a moderadas en islas orientales y en el norte del resto, aunque el tiempo tenderá a estabilizarse por la tarde. El viento se orientará hacia el nordeste con intensidad moderada en algunos puntos.

En conjunto, la mitad de semana llega marcada por un cambio notable en las condiciones atmosféricas, acompañado de un descenso térmico que anticipa un ambiente más propio de diciembre.