El precio medio de la luz para el lunes, 27 de abril de 2026 en España será de 46.92 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 3.232 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, donde el precio ascenderá hasta los 103,21 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,83 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: