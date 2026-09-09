Llega un diluvio torrencial este jueves 10 de septiembre: 48 horas de fuertes tormentas con granizo, lluvias y ráfagas de viento.

Un temporal “muy adverso” sacude el Mediterráneo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con lluvias torrenciales en zonas del litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona y en Baleares, donde se han acumulado más de 100 litros por metro cuadrado en 3 o 4 horas. El frente viene acompañado de fuertes chubascos y tormentas, granizo e intensas rachas de viento.

La situación es de tal gravedad que la Aemet advierte de que el temporal podría “derribar ramas, grandes árboles e infraestructuras”, con riesgo de inundaciones locales. “Hay que extremar las precauciones. La situación puede ser muy adversa”, ha señalado el portavoz de la Agencia, Rubén del Campo, que ha instado a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock). Shutterstock

Dónde descarga con más fuerza el temporal

El epicentro de las lluvias torrenciales está en Cataluña y Baleares. En las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona y Tarragona se han registrado acumulados de más de 100 litros en pocas horas, y aunque la intensidad baja en algunas zonas, la alerta se desplaza hacia comarcas del interior y el nordeste, como el Ripollès, el Berguedà, la Garrotxa, el Alt Empordà y el Pla de l’Estany, con avisos por tiempo violento.

En Baleares, los chubascos pueden ser localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento que podrían superar los 90 km/h en las zonas de tormenta. También la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana afrontan tormentas que pueden ser localmente muy fuertes, con avisos activos y actividades suspendidas en municipios como Murcia y Cartagena.

El temporal ya ha dejado incidencias en el transporte: retrasos en las líneas de Rodalies en Cataluña, un corte temporal en la alta velocidad Barcelona-Madrid y la cancelación de al menos una treintena de vuelos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué se espera para este jueves

De cara al jueves, el temporal irá perdiendo fuerza, aunque no se marchará del todo de golpe. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana continuarán los chubascos y tormentas muy fuertes, con vientos intensos, en el sureste peninsular, la ciudad de Melilla y Baleares, antes de tender a remitir a partir del mediodía.

Será, por tanto, una jornada de transición: los últimos coletazos del temporal se concentrarán en el sureste y el archipiélago balear por la mañana, mientras el resto del país empieza a estabilizarse. En el nordeste y Baleares seguirán soplando con fuerza el cierzo y la tramontana, aunque también con tendencia a ir a menos durante la tarde.

Un marcado descenso de las temperaturas

El temporal viene acompañado de un desplome térmico. Las temperaturas bajan notablemente en la mayor parte de la península y Baleares, con valores de entre 8 y 12 grados menos en la mitad oriental, salvo en el sureste, donde el calor resiste: Murcia podría rondar los 37 grados.

La madrugada del jueves será ya fría en el interior peninsular, con valores por debajo de los 10 grados en amplias zonas, sobre todo en la mitad norte. Las máximas de esa jornada iniciarán una recuperación en gran parte del territorio, con valores que pasarán a ser más normales para la época.

Vuelve el calor el fin de semana

El respiro de las tormentas dará paso de nuevo al calor. A partir del viernes y durante el fin de semana se impondrá un tiempo anticiclónico y estable, con pocas o nulas precipitaciones y una tendencia ascendente de las temperaturas.

El domingo se superarán los 30 grados de forma generalizada, con hasta 34 o 36 en el sur de Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, e incluso 36 a 38 en los valles del Miño y del Guadalquivir. El calor volverá a ser intenso para la época, con temperaturas de entre 5 y 10 grados por encima de lo normal.