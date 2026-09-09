Se aproxima una tormenta helada este miércoles 9 de septiembre: granizo, fuertes ráfagas y más de 100 litros de lluvia en pocas horas

Cinco comunidades autónomas afrontan este miércoles 9 de septiembre una jornada marcada por una tormenta que dejará lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento en distintas zonas del Mediterráneo.

Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña se encuentran en nivel naranja por lluvias y tormentas, mientras que Andalucía permanece en aviso amarillo. Cataluña es la comunidad donde se espera el episodio más adverso.

Las precipitaciones podrían adquirir intensidad torrencial en Barcelona y Tarragona, con acumulaciones superiores a 100 litros por metro cuadrado en solo tres o cuatro horas, según las previsiones difundidas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Tormenta este miércoles: dónde habrá lluvias torrenciales y granizo

Se aproxima una tormenta helada este miércoles 9 de septiembre: granizo, fuertes ráfagas y más de 100 litros de lluvia en pocas horas EFE

La tormenta afectará especialmente al área mediterránea. Los chubascos podrán ser fuertes o muy fuertes y estarán acompañados localmente de granizo y rachas de viento muy fuertes, especialmente en Baleares y el sureste peninsular.

En Cataluña, AEMET mantiene avisos por aguaceros y tormentas que pueden ser muy fuertes y no descarta episodios de granizo ni rachas intensas. La situación también estará acompañada por condiciones marítimas adversas en parte de su litoral.

El escenario más delicado se espera en el litoral y prelitoral de Barcelona y en zonas del litoral y prelitoral de Tarragona. Allí, la tormenta podría descargar hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, en determinados puntos de estas provincias podrían acumularse más de 100 litros por metro cuadrado en apenas tres o cuatro horas, lo que explica la activación del nivel naranja.

Las comunidades bajo alerta por la tormenta de este miércoles

El episodio meteorológico mantiene bajo vigilancia buena parte del Mediterráneo. Cuatro comunidades tienen avisos de nivel naranja, que implica riesgo importante, mientras que Andalucía está en nivel amarillo.

Las zonas afectadas son:

Cataluña: nivel naranja por lluvias y tormentas, además de avisos amarillos por viento y temporal marítimo.

Baleares: nivel naranja por lluvias y tormentas y nivel amarillo por viento, oleaje y rissagas.

Comunidad Valenciana: nivel naranja por fuertes precipitaciones y tormentas.

Región de Murcia: nivel naranja por lluvias y tormentas y aviso amarillo por calor.

Andalucía: nivel amarillo por lluvias y tormentas.

En Comunidad Valenciana y Murcia también se prevé un empeoramiento a partir de este miércoles. AEMET advierte de aguaceros y tormentas muy fuertes en Alicante, Murcia y el Mar Menor a partir del mediodía.

En las aguas costeras de Castellón, Valencia y Alicante se espera además un aumento del viento y del estado de la mar, acompañado por aguaceros y tormentas durante la jornada.

Cataluña, en el centro del temporal: más de 100 litros en pocas horas

Cataluña afrontará uno de los puntos más intensos de esta tormenta. La previsión contempla precipitaciones torrenciales en determinados sectores de Barcelona y Tarragona, acompañadas por aparato eléctrico, viento y posible granizo.

En la costa catalana, AEMET advierte específicamente de aguaceros y tormentas muy fuertes, sin descartar granizo ocasional y rachas muy fuertes. En Girona también se prevé viento del norte intenso y olas que pueden alcanzar entre dos y tres metros.

La combinación de lluvias muy intensas en periodos cortos y fuertes ráfagas convierte al noreste peninsular en uno de los focos principales del episodio de este miércoles.

La tormenta también afectará a Baleares, donde se suman varios fenómenos meteorológicos. Además del aviso naranja por precipitaciones y tormentas, el archipiélago está en amarillo por oleaje, viento y rissagas.

Estas oscilaciones bruscas del nivel del mar podrían alcanzar los 0,9 metros, según la información facilitada para esta jornada.

No toda España tendrá frío: Murcia y Canarias siguen bajo aviso por calor

Se aproxima una tormenta helada este miércoles 9 de septiembre: granizo, fuertes ráfagas y más de 100 litros de lluvia en pocas horas (foto: Pexels).

Pese al episodio de tormentas, el miércoles presentará un importante contraste térmico entre distintas regiones. Por este motivo, no puede hablarse de un desplome generalizado de las temperaturas en toda España.

La Región de Murcia, además del aviso naranja por lluvia y tormentas, mantiene un aviso amarillo por altas temperaturas. En Campo de Cartagena y Mazarrón se esperan máximas de hasta 36 grados.

Canarias también permanece bajo aviso amarillo por calor, con valores que pueden llegar a los 34 grados en Gran Canaria y Fuerteventura.

Aragón completa el mapa de avisos meteorológicos de la jornada, aunque en este caso el riesgo está relacionado con el viento, en nivel amarillo.

El miércoles 9 de septiembre estará así marcado por fuertes contrastes: mientras el Mediterráneo afrontará una tormenta con lluvias torrenciales, granizo y viento, otras zonas continuarán bajo avisos por temperaturas elevadas.