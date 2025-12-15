La fuerte tormenta asociada a la borrasca Emilia mantiene en alerta a amplias zonas de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte por lluvias intensas, rachas de viento y riesgo de inundaciones. El episodio ha afectado a distintas provincias del país, con especial impacto en el litoral mediterráneo.

La AEMET informa que el episodio viene acompañado de tormentas eléctricas, con aparato eléctrico frecuente. Esto implica rayos, posibles truenos fuertes y chubascos muy consistentes en cortos periodos de tiempo, sobre todo en el litoral mediterráneo y el sureste peninsular.

Estas lluvias eléctricas aumentan el riesgo durante la alerta meteorológica. Pueden provocar cortes de suministro, incendios puntuales y problemas en infraestructuras. Además, suelen ir asociadas a ráfagas de viento, granizo y precipitaciones intensas.

Por este motivo, las autoridades recomiendan no permanecer en espacios abiertos durante las tormentas. También aconsejan evitar actividades al aire libre y alejarse de árboles, torres y elementos metálicos mientras dure la borrasca Emilia.

Dónde lloverá en el país por la fuerte tormenta

La tormenta Emilia se concentra en el sureste peninsular y el litoral mediterráneo. Las lluvias intensas han afectado con especial virulencia a Valencia y Almería. En estas provincias del país se han superado acumulados de 100 litros en pocas horas.

Según la AEMET, las precipitaciones avanzan desde Almería hacia Cataluña. El temporal deja chubascos persistentes, tormentas y riesgo de granizo. También se esperan ráfagas de viento y fuerte oleaje en zonas costeras.

El episodio no se limita al Mediterráneo. Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía siguen bajo alerta por precipitaciones significativas. En puntos concretos se pueden producir crecidas rápidas de barrancos y ramblas.

Dónde se cancelan las clases por la fuerte tormenta

La fuerte tormenta ha provocado la suspensión de clases en varias provincias del país ante la alerta por lluvias. En la Comunitat Valenciana, se canceló la actividad lectiva en 32 centros educativos ubicados en zonas inundables. La medida afecta a colegios e institutos de áreas con mayor riesgo.

También se suspendieron las clases en pedanías del sur de la ciudad de Valencia, como La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo. La decisión responde a la alerta roja activada por la AEMET y al riesgo de inundaciones asociado a la fuerte borrasca.

La Universitat de València anuló las clases presenciales en todos sus campus hasta el lunes por la tarde. Las lluvias intensas y la previsión meteorológica llevaron a extremar precauciones. Las autoridades educativas seguirán evaluando la situación.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

La alerta roja se activó en Valencia y Almería por la fuerte tormenta. La AEMET advirtió de un peligro extraordinario por lluvias intensas y tormentas severas. En doce horas, los acumulados podían superar los 180 litros por metro cuadrado.

Con el paso de las horas, algunas provincias del país han pasado a alerta naranja. Es el caso de la Comunidad Valenciana, Murcia y zonas de Andalucía. El riesgo sigue siendo importante, con precipitaciones muy fuertes.

También hay alerta amarilla en Cataluña, Aragón, Galicia y Castilla y León. En estas áreas, la fuerte tormenta deja lluvias persistentes y fenómenos costeros. La AEMET mantiene la vigilancia ante posibles cambios rápidos.

Cuál es el pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

En la Comunitat Valenciana, la fuerte tormenta pierde intensidad, pero continúan las lluvias intensas. La alerta amarilla sigue activa por acumulados de hasta 60 litros en doce horas. El riesgo se centra en zonas costeras y áreas inundables.

Andalucía mantiene avisos por la fuerte tormenta en Almería. El Levante almeriense y el valle del Almanzora siguen bajo alerta por precipitaciones persistentes. La AEMET no descarta tormentas con granizo y rachas fuertes.

En Murcia, las lluvias intensas afectan a la Vega del Segura y el Guadalentín. Varias provincias del país del noreste, como Tarragona y Castellón, registran chubascos fuertes. En Canarias, el temporal asociado a la borrasca ya amaina.

Qué hacer ante una situación de emergencia por lluvias intensas

Ante una fuerte tormenta, Protección Civil pide extremar la precaución en las provincias del país bajo alerta. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y no circular por carreteras inundadas. Las lluvias intensas pueden provocar crecidas repentinas de cauces y ramblas.

Es fundamental seguir la información oficial de la AEMET y atender los avisos enviados al móvil. Los mensajes Es-Alert permiten reaccionar con tiempo ante una alerta por fuerte tormenta. Ignorar estas advertencias aumenta el riesgo.

Si el agua entra en viviendas o garajes, hay que subir a zonas elevadas. También conviene cortar la electricidad si es seguro hacerlo. Durante lluvias intensas, mantener la calma y actuar rápido puede evitar situaciones graves.