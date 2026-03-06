La borrasca Regina continúa marcando el tiempo en España con un episodio de fuerte inestabilidad atmosférica. Las previsiones indican precipitaciones generalizadas, descenso de temperaturas y rachas intensas de viento en numerosas regiones del país. Según la información difundida por la Agencia Estatal de Meteorología, el fenómeno afecta tanto a la península como a Baleares y provoca condiciones adversas en amplias zonas. Las lluvias, la nieve y el temporal marítimo obligaron a activar distintos niveles de alerta en gran parte del territorio. La borrasca Regina genera un escenario meteorológico complejo con lluvias abundantes, chubascos fuertes y fenómenos costeros intensos. Las autoridades meteorológicas mantienen avisos activos para advertir a la población sobre los riesgos asociados al temporal. La borrasca Regina seguirá provocando inestabilidad durante toda la jornada del viernes. Las previsiones apuntan a precipitaciones generalizadas en gran parte de la península y Baleares. De acuerdo con la AEMET, el fenómeno dejará “precipitaciones generalizadas y chubascos fuertes en el cuadrante nordeste, fachada oriental y el Estrecho”. Estas lluvias se concentrarán especialmente en el Cantábrico, el nordeste peninsular y zonas cercanas. La situación meteorológica también incluye un descenso de las temperaturas. Según la previsión oficial, se registrará un “descenso de las temperaturas, notable en el área cantábrica e Ibérica norte”. El temporal asociado a la borrasca Regina también traerá viento intenso en algunas regiones. En concreto, se esperan “rachas de viento muy fuertes en el norte de Castilla y León, el Estrecho y Alborán”. El impacto de la borrasca Regina llevó a la activación de avisos meteorológicos en buena parte del país. La AEMET confirmó que numerosas comunidades se encuentran bajo alerta. Según los datos oficiales, “catorce comunidades autónomas, además de ambas ciudades autónomas, están en alerta este viernes por lluvias, nieve, viento y/o temporal marítimo”. Entre las regiones más afectadas se encuentran Andalucía, Cataluña y Murcia. Estas comunidades están en nivel naranja, lo que implica riesgo importante ante los fenómenos previstos. En Andalucía se activó el aviso naranja por fenómenos costeros y nevadas, mientras que Cataluña mantiene el nivel naranja por lluvias intensas. En la Región de Murcia la alerta responde a fenómenos costeros y acumulaciones de nieve. La borrasca también provoca alertas amarillas en otras comunidades. Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla‑La Mancha, Galicia, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana figuran entre las regiones con avisos activos. Según las estimaciones, “las acumulaciones superarán los 150 litros en 24 horas en el Pirineo y zona prelitoral de Girona”. Además, en el prepirineo de Barcelona también se esperan precipitaciones muy intensas. Además, el temporal marítimo provocará fuerte oleaje en algunas zonas costeras. En el levante almeriense se prevén olas de hasta cuatro metros, mientras que en Campo de Cartagena y Mazarrón podrían alcanzar entre tres y cinco metros. Otro de los elementos destacados del episodio será el viento intenso en distintas regiones del país. Las previsiones apuntan a fuertes vientos en áreas del norte y del litoral, y advierte que “serán probables las rachas de viento muy fuerte en el norte de Castilla y León, en el Estrecho y Alborán”. Estas rachas podrían alcanzar intensidades de entre 70 y 80 kilómetros por hora. En combinación con la lluvia y el oleaje, el viento refuerza el carácter adverso del episodio meteorológico. La nieve también tendrá presencia en zonas de montaña. En varias áreas se prevén acumulaciones destacadas durante las próximas horas. Las previsiones indican que “las acumulaciones de nieve superarán los 5 centímetros en 24 horas” en zonas de Granada, Almería y el noroeste de Murcia a partir de cotas de entre 1300 y 1400 metros. El avance de la borrasca Regina mantiene así un panorama meteorológico marcado por lluvias intensas, nieve, viento fuerte y temporal marítimo en numerosas regiones de España. Galicia Habrá lluvias y chubascos frecuentes en la mitad oriental, con precipitaciones más abundantes y persistentes en el norte de Lugo y menos frecuentes en el sur de A Coruña y en Pontevedra. La cota de nieve se situará alrededor de los 800-1000 metros. Asturias Se esperan cielos cubiertos con lluvias y chubascos generalizados, persistentes y localmente fuertes. La cota de nieve se situará en torno a 800 metros en el oeste y 1000 metros en el este, con descenso de temperaturas y posibles heladas débiles en cumbres. Cantabria Predominarán cielos cubiertos con lluvias generalizadas, que podrán ser persistentes y ocasionalmente fuertes en el litoral y zonas centrales. La cota de nieve se situará entre 1100 y 1300 metros. País Vasco El día estará marcado por cielos cubiertos y lluvias intermitentes en gran parte del territorio. Las temperaturas descenderán, con una caída más notable en el interior que en la franja litoral. Castilla y León Se prevén precipitaciones persistentes, en ocasiones en forma de chubascos y con posibilidad de tormentas. La cota de nieve se situará entre 900 y 1600 metros según la zona, con rachas de viento fuertes o muy fuertes en cotas altas de la cordillera Cantábrica. Navarra Los cielos estarán cubiertos con lluvias y chubascos generalizados en la mitad sur y menos frecuentes en el norte. Las temperaturas máximas registrarán un descenso notable en amplias zonas. La Rioja Se esperan precipitaciones generalizadas, persistentes en la Ibérica y con posibilidad de chubascos acompañados de tormenta. La cota de nieve rondará los 1300-1400 metros. Aragón Habrá cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, que podrán ser persistentes y localmente fuertes, incluso con tormentas. La cota de nieve se situará entre 1600 y 2000 metros. Cataluña Se prevén precipitaciones moderadas, que podrán ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en el prelitoral y el Pirineo de Girona. La cota de nieve estará entre 1600 y 1800 metros. Extremadura Predominarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles o moderadas, en ocasiones en forma de chubascos. No se descarta nieve en las zonas más altas del norte de la región. Comunidad de Madrid Habrá cielos nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos, sin descartar tormentas locales. La cota de nieve se situará en torno a 1800 metros bajando a 1500. Castilla-La Mancha Se esperan lluvias y chubascos generalizados, localmente fuertes y con posibilidad de tormentas ocasionales. La cota de nieve se situará entre 1400 y 1800 metros según la zona. Comunidad Valencian Predominarán cielos muy nubosos con precipitaciones generalizadas, que podrán ser persistentes y ocasionalmente fuertes, con posibilidad de tormentas en zonas del prelitoral. Región de Murcia Se esperan cielos muy nubosos con chubascos ocasionales. La cota de nieve se situará en torno a 1200 metros, con temperaturas mínimas en descenso. Baleares Habrá intervalos nubosos con chubascos que pueden ir acompañados de tormenta. Las temperaturas nocturnas descenderán mientras que las diurnas registrarán pocos cambios. Andalucía Se esperan cielos muy nubosos con chubascos ocasionales. La cota de nieve se situará entre 1000 y 1200 metros, con rachas muy fuertes de viento en el Estrecho y el litoral mediterráneo oriental. Canarias Predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas. Las precipitaciones tenderán a amainar con el paso de las horas. Según la información difundida por la Aemet, la borrasca Regina seguirá provocando inestabilidad durante el viernes y todo el fin de semana, con precipitaciones en amplias zonas de la península y Baleares. El organismo meteorológico advierte que se esperan precipitaciones generalizadas, chubascos fuertes en el cuadrante nordeste, la fachada oriental y el Estrecho, además de nevadas en sistemas montañosos como la cordillera Cantábrica, el Sistema Central y las sierras Béticas. El pronóstico disponible no fija todavía un día concreto pero se espera que para la semana que viene la borrasca ceda y los días más privaverales empiecen a colmar la agenda.