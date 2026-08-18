Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los participantes con más aciertos.

El lunes, 17 de agosto de 2026 , los números ganadores del sorteo del lunes 17 de agosto de 2026 son "02 04 19 28 46 48", con un número complementario de "18" y un reintegro de "0". Además, el Joker es "7076326".

La categoría especial tuvo "1" ganador con un premio de "515440.92" euros y la de seis aciertos tuvo "1" ganador con un galardón de "635710.47" euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 5449192 euros, de los cuales se entregaron 2997055.5 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 1 acertantes con 515440.9 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 635710.5 euros

5 aciertos más el complementario: 2 acertantes con 51544.09 euros ganados

5 aciertos: 93 acertantes con un premio de 2032.2 euros

4 aciertos: 4568 acertantes con un premio de 60.18 euros

3 aciertos: 91750 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 461129 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos : 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos : el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se apueste de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Apuesta solo con dinero que puedas permitirte perder, fija límites de tiempo y gasto y detente si dejas de disfrutar. No persigas pérdidas ni juegues para recuperar dinero.

Si el juego afecta tu ánimo, trabajo o relaciones, pide apoyo y considera pausas o autoexclusión. Si lo necesitas, contacta con Jugadores Anónimos: +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.