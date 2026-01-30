Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los participantes con más aciertos.

El jueves, 29 de enero de 2026 , los números ganadores del sorteo fueron "02 21 23 39 44 47", el número complementario es el "32" y el de reintegro el "8". Además, el Joker es "7680340".

La categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros, mientras que en la categoría con seis aciertos hubo 1 ganador que recibió un galardón de 1,553,811.82 euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 13103492 euros, de los cuales se entregaron 7206920.5 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 1553811.9 euros

5 aciertos más el complementario: 2 acertantes con 125984.74 euros ganados

5 aciertos: 192 acertantes con un premio de 2405.96 euros

4 aciertos: 10975 acertantes con un premio de 61.22 euros

3 aciertos: 212135 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 1365847 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuántos euros puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos : 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos : el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El valor mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se subirá en los casos de se multipliquen las oportunidades.

Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un importe extra de 1 euro.

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden perder. También es aconsejable tomar descansos para mantener el control y evitar que la emoción afecte el juicio.

Si sientes que las apuestas se convierten en un problema, busca ayuda. Contacta a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo. La prevención es fundamental para disfrutar del juego de forma responsable.