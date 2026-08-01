La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores.

Bonoloto: resultados del viernes 31 de julio

Durante el viernes, 31 de julio de 2026,

Los números ganadores son 09 14 17 18 31 33, la cifra complementaria el 39 y el número de reintegro el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario registró 1 ganador con un galardón de 146570.1 euros.

Para el sorteo del viernes, 31 de julio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.758.340 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.308.543,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 146570.1 euros.

3.Cinco aciertos: 86 ganadores con un premio de 852,15 euros.

4.Cuatro aciertos: 4581 ganadores con un premio de 24 euros.

5.Tres aciertos: 84444 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 477862 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Fija un presupuesto y un tiempo límite antes de apostar, respétalos siempre y no persigas pérdidas; si deja de ser ocio, haz una pausa.

Evita jugar para escapar de problemas o bajo influencia de alcohol y comparte tus límites con alguien de confianza; si necesitas ayuda, contacta con Jugadores Anónimos en +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.