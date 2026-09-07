Ni Samsung ni iPhone: el móvil barato que arrasa en España y cuesta menos de 200 euros. Imagen: Freepik.

Los usuarios que buscan un móvil económico con prestaciones avanzadas tienen una nueva alternativa. Un modelo de Xiaomi se convirtió en uno de los más buscados de la gama media y puede conseguirse por alrededor de 200 euros.

Se trata del Redmi Note 15 5G, que actualmente se ofrece en AliExpress por 202,39 euros. La promoción corresponde a la versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento y aparece con una rebaja de 97,60 euros sobre su precio anterior de 299,99 euros.

La oferta pertenece a PrioriTech Store, vendedor que ofrece el envío desde España. Además, la plataforma muestra un cupón de 2 euros, por lo que el precio final puede quedar prácticamente en los 200 euros, siempre que la promoción continúe disponible.

Cómo conseguir el móvil Xiaomi por 200 euros

El Redmi Note 15 5G se encuentra en AliExpress dentro de la oferta especial de la tienda PrioriTech Store. El modelo disponible es el de color azul glaciar, con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

La ficha indica que el precio incluye el IVA y no suma aranceles adicionales. También ofrece envío gratuito desde España, con una entrega estimada de unos pocos días.

La promoción incluye un descuento directo de casi 100 euros y un cupón adicional de 2 euros. Por eso, aunque el importe que aparece inicialmente es de 202,39 euros, el coste puede aproximarse a los 200 euros al aplicar el cupón correspondiente.

Antes de realizar la compra conviene comprobar que se mantiene la misma configuración, ya que el precio cambia si se selecciona otra capacidad, otro color o una oferta diferente. También hay que tener en cuenta que el cargador no está incluido.

Captura de pantalla / AliExpress

Una alternativa económica a Samsung y iPhone

El teléfono compite en la gama media con modelos de Samsung, Motorola, Honor y otras marcas que ofrecen dispositivos con conexión 5G.

Su principal atractivo es que combina una pantalla de buena calidad, una cámara con estabilización óptica, una batería amplia y un almacenamiento de 256 GB. Estas características suelen encontrarse en móviles de precio superior.

Está pensado para quienes utilizan el teléfono para enviar mensajes, navegar por internet, ver vídeos, consultar redes sociales, hacer fotografías y utilizar aplicaciones bancarias. También ofrece suficiente rendimiento para ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.

Especificaciones del Xiaomi Redmi Note 15 5G

Pantalla: AMOLED de 6,77 pulgadas.

Resolución: Full HD+, 2.392 x 1.080 píxeles.

Frecuencia de actualización: 120 Hz.

Brillo máximo: 3.200 nits.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento: 256 GB.

Cámara principal: 108 megapíxeles con estabilización óptica.

Cámara ultra gran angular: 8 megapíxeles.

Cámara frontal: 20 megapíxeles.

Batería: 5.520 mAh.

Carga rápida: 45 W.

Conectividad: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4 y NFC.

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS.

Protección: certificación IP65.

Peso: 178 gramos.

El precio puede cambiar cuando finalice la promoción o se agoten las unidades disponibles.