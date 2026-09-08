Moverse por las montañas colombianas constituye un verdadero desafío. Pendientes, curvas y rutas estrechas dificultan el paso de mercancías y viajeros en una de las regiones más productivas del país. Sin embargo, esta situación está a punto de experimentar una transformación significativa gracias a una de las obras de infraestructura más ambiciosas de América Latina.

El Túnel del Toyo, también conocido como Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, establecerá una conexión entre el Valle de Aburrá y el Urabá antioqueño. Esta obra permitirá reducir el tiempo de viaje de aproximadamente siete horas a tan solo cuatro, acortando así las distancias y tiempos de desplazamiento entre Medellín y los principales puertos del Caribe colombiano.

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Un túnel de casi 10 kilómetros en un corredor de 39,5

El proyecto abarca un total de 39,5 kilómetros de nuevas vías, las cuales incluyen puentes, viaductos y túneles. El segmento más significativo es el túnel principal, el cual alcanzará una longitud de 9,73 kilómetros, posicionándose como el más extenso de América Latina. Esta obra, que dio inicio en el año 2018, se prevé que entre en funcionamiento entre 2026 y 2027.

La infraestructura facilitará la conexión de municipios como Cañasgordas, Santa Fe de Antioquia y Dabeiba, mejorando la integración de las comunidades y disminuyendo el aislamiento geográfico que durante décadas ha obstaculizado el desarrollo regional.

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Ahorro en viajes y crecimiento económico

La reducción de tres horas en el tiempo de trayecto impactará de manera directa en la economía local. Antioquia podrá exportar productos agrícolas e industriales con mayor celeridad, mientras que Urabá adquirirá notoriedad como punto logístico clave hacia los puertos del Caribe.

Para el turismo y la movilidad diaria, el ahorro temporal es también considerable: menor consumo de combustible, reducción del desgaste para los vehículos y una mayor seguridad vial. Desde el Gobierno colombiano se subraya que esta obra propiciará la integración económica entre el interior y la costa, mejorando así la competitividad nacional.

Túnel de casi 10 km: quién lo construye y cuándo iniciaron las obras

La construcción del túnel principal del corredor vial de 39,5 kilómetros es responsabilidad del Consorcio Antioquia al Mar, conforme al contrato establecido con la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia el 11 de diciembre de 2015. Este proyecto se desarrolla en dos tramos: el primero bajo la supervisión de la Gobernación de Antioquia y el segundo a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que también lidera la instalación de los sistemas electromecánicos.

Aunque el contrato fue formalizado en 2015, la etapa de construcción del megaproyecto inició formalmente el 26 de enero de 2018, fecha en la que comenzaron las obras del túnel y de sus vías de acceso. Desde entonces, la infraestructura ha progresado hasta convertirse en el futuro túnel carretero más extenso de América, con 9,73 kilómetros de longitud dentro de un corredor vial de 39,5 kilómetros compuesto por puentes, viaductos, túneles y nuevas carreteras.