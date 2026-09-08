La Primitiva es famosa en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más conocidas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados.

El lunes, 7 de septiembre de 2026 , los números ganadores del sorteo del lunes 7 de septiembre de 2026 son "18 27 28 33 46 48", con el número complementario "23" y el de reintegro "4". Además, el Joker correspondiente es "189403".

La categoría especial registró 0 ganadores con un premio de 0 euros y la de seis aciertos tuvo 1 ganador con un galardón de 737450.76 euros.

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 6249667 euros, de los cuales se entregaron 3437316.8 euros.

6 aciertos más el número de reintegro: 6 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 1 acierto con un premio de 737450.75 euros

5 aciertos más el complementario: 2 acertantes con 59793.31 euros ganados

5 aciertos: 101 acertantes con un premio de 2170.71 euros

4 aciertos: 5217 acertantes con un premio de 61.13 euros

3 aciertos: 102405 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 607974 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se aumentará en los casos de se multipliquen las posibilidades.

Por otro lado, el competidor también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro.

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Define presupuesto y tiempo límite, evita perseguir pérdidas y haz pausas; el juego es ocio, no ingresos.

Si el juego afecta tu bienestar o finanzas, busca ayuda: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

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