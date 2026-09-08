Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por esa razón, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores.

Las cifras ganadoras del Bonoloto del lunes 7 de septiembre

Durante el lunes, 7 de septiembre de 2026,

Los números ganadores son 18 23 24 41 44 47, la cifra complementaria es el 3 y el número de reintegro es el 2.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo 3 ganadores con un galardón de 45909.85 euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del lunes, 7 de septiembre de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.414.363 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.213.949,9 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores y, por ello, el premio fue de 45909.85 euros.

3.Cinco aciertos: 87 ganadores con un premio de 791,55 euros.

4.Cuatro aciertos: 4194 ganadores con un premio de 24,63 euros.

5.Tres aciertos: 76146 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 442200 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Dónde puedo jugar a la Bonoloto?

Las personas que deseen participar en La Bonoloto pueden hacerlo desde la comodidad de su hogar de forma online. Además, quienes prefieran la experiencia tradicional, pueden acudir a cualquiera de los 11.000 puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado, reconocibles por la imagen de LAE.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los apostadores que hayan ganado con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados.

Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Establece un presupuesto y un límite de tiempo; evita perseguir pérdidas y haz pausas: jugar es ocio, no una fuente de ingresos.

Si el juego afecta tu bienestar o tus finanzas, busca ayuda: Jugadores Anónimos +34 670 691 513 o oficina@jugadoresanonimos.org.

Contenido generado por inteligencia artificial.