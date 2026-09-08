Lester Lescay tenía 20 años cuando tomó una decisión que cambiaría su vida. En marzo de 2022, durante el Campeonato Mundial en pista cubierta en Belgrado, abandonó la delegación cubana y se quedó en Europa. No buscaba escapar del hambre ni de la pobreza: quería libertad. Libertad para moverse, para competir, para vivir su juventud con otras reglas.

Dos años después, el saltador de longitud representa a España en torneos internacionales. Está nacionalizado, entrena en Castellón, tiene patrocinador y debutó en 2025 con una medalla de bronce en el Europeo indoor. “ Me fui de Cuba porque no quería pasar mi juventud ahí, por tener más libertad ”, dijo en entrevista con OnCuba News. Y agregó: “No fue porque pasara trabajo. Mi familia nunca fue rica, pero siempre tuve lo que necesitaba ”.

Lester Lescay, atleta, 23 años: "Me fui de Cuba porque no quería pasar mi juventud ahí". (Imagen: archivo)

Cómo obtuvo la nacionalidad española y volvió a competir

Al quedarse en España, fue acogido por una familia de Castellón, que lo ayudó en el proceso legal y lo acompañó en su nueva etapa deportiva. En diciembre de 2024, obtuvo la nacionalidad española por carta de naturaleza, respaldado por la Real Federación Española de Atletismo. También se casó y se incorporó al Club Playas de Castellón, donde entrena bajo la dirección del exsaltador Luis Felipe Méliz.

En marzo de 2025 tuvo su debut oficial con la selección española en el Campeonato de Europa indoor en Apeldoorn. Allí logró el tercer puesto a pesar de competir lesionado. En junio volvió a representar al país en el Europeo por Equipos, sumando puntos importantes para la delegación nacional en el estadio madrileño de Vallehermoso.

Su nuevo objetivo: el Mundial de Japón

Con una marca personal de 8,35 metros, Lescay se prepara para el siguiente paso: el Mundial de Atletismo que se celebrará en septiembre en Tokio. “ Quiero superar mi marca personal. Este año creo que puedo saltar por encima de ese registro, siempre que me mantenga sano y haga las cosas bien ”, explicó.

Lester Lescay, atleta, 23 años: "Me fui de Cuba porque no quería pasar mi juventud ahí". (Imagen: archivo) Fuente: EFE SERGIO PEREZ

A los 23 años, combina experiencia y proyección. Con el respaldo de su equipo, el patrocinio de Puma y un entorno familiar estable, Lescay entrena cada día con la mirada puesta en el Mundial. Su caso no es el único entre atletas cubanos, pero sí es claro: no se fue por necesidad, sino por elección. Y esa elección ya lo llevó al podio europeo.