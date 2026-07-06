Los inmigrantes que cumplan este requisito podrán obtener la TIE: el Gobierno confirmó la documentación obligatoria

El Gobierno de España definió el procedimiento que deberán seguir los inmigrantes beneficiados por el proceso de regularización extraordinaria para obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE). La medida establece qué documentos serán válidos para acreditar la identidad y avanzar con el trámite.

La instrucción fue emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad y enviada a la Policía Nacional, con el objetivo de unificar los criterios de expedición de la tarjeta para las personas que accedieron a la regularización.

¿Qué documento deberán presentar los inmigrantes para obtener la TIE?

Según la nueva instrucción, los beneficiarios de la regularización extraordinaria deberán acreditar su identidad mediante un pasaporte en vigor.

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No obstante, también se aceptará un pasaporte caducado siempre que el solicitante pueda demostrar que inició el proceso de renovación. Para ello, deberá presentar documentación que lo acredite, como un justificante de una cita en el consulado o comunicaciones oficiales emitidas por la representación diplomática de su país.

De esta manera, las autoridades buscan evitar que las demoras administrativas en la renovación de pasaportes impidan el acceso a la Tarjeta de Identidad de Extranjero.

¿Qué pasará con el domicilio que figura en la tarjeta?

La TIE incluirá, en principio, el mismo domicilio que el inmigrante declaró al presentar la solicitud de regularización y que ya figura en su autorización de residencia.

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Sin embargo, quienes hayan cambiado de domicilio podrán actualizar esa información durante el trámite. Para hacerlo, deberán presentar un certificado o volante de empadronamiento expedido por el ayuntamiento correspondiente con una antigüedad máxima de tres meses.

El anuncio llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez informara que más de un millón de inmigrantes solicitaron acogerse al proceso de regularización extraordinaria, una cifra que, según señaló, confirma la necesidad de esta medida.