En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este lunes, 6 de julio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,31 euros, cifra que refleja una variación del -0,96% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento.

Esto sugiere un fortalecimiento en el valor de Ripple en comparación con el euro, lo que podría atraer a más inversores.

En la última semana, Ripple ha repuntado un 9.06%, mostrando impulso alcista de corto plazo; no obstante, en el último año su cotización acumula un -57.27%, lo que se traduce en una rentabilidad anual negativa. Esta evolución mixta evidencia alta volatilidad: el avance reciente no compensa las pérdidas acumuladas y sugiere una recuperación aún incierta.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 29.94%, lo que es menor que la volatilidad anual del 55.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.