En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este lunes, 6 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 72.649,98 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,07% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una estabilidad en su valor. Esto indica que el interés por el Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene constante.

En la última semana, Bitcoin registró un avance del 6.09%, señal de un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año su cotización acumuló una variación de -45.27%, lo que implica una rentabilidad anual negativa y evidencia la alta volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin es del 16.28%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 35.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.