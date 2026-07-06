En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este lunes, 6 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 51,44 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,64% en comparación con el día pasado.

La evolución del precio del Litecoin y el euro muestra una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esta tendencia indica un crecimiento continuado en el valor de ambos activos, lo que podría reflejar un aumento en la demanda o un fortalecimiento del mercado en general.

Litecoin muestra un repunte semanal del 5.67%, señal de una mejora de corto plazo; no obstante, registra una caída anual del -55.5%, lo que evidencia una tendencia bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la criptomoneda durante el último año, subrayando su alta volatilidad y la fuerte dependencia del horizonte temporal.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 25.89%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 52.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.