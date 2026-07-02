En esta noticia Pronóstico del tiempo para España para este jueves 2 de julio

El tiempo en España durante este jueves, 2 de julio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 2 de julio

El clima en España se caracteriza por una estabilidad atmosférica en la Península, con cielos poco nubosos o despejados, salvo en el Cantábrico, donde se esperan cielos cubiertos y precipitaciones leves. En la mañana, es posible que se presenten nubes y lloviznas en el cabo de la Nao y en las islas Baleares.

En Canarias, habrá intervalos nubosos en el norte y cielos más despejados en el sur. Las temperaturas máximas ascenderán en el tercio norte y descenderán en el sureste, con picos de calor en el interior del país. El viento será en general flojo, con rachas moderadas en algunas áreas.