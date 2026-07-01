La infanta Sofía aplaza sus vacaciones por un nuevo acto en solitario: cuándo será su próxima aparición. Fuente: EFE.

Sofía de Borbón y Ortiz, la hija menor del rey Felipe VI y la reina Letizia, comenzó a dar forma a su perfil institucional a medida que se prepara para afrontar su tercer acto en solitario como infanta de España.

La hermana menor de la princesa Leonor protagonizará un acto el próximo 8 de julio que refuerza su papel dentro de causas vinculadas a la educación, la juventud y el compromiso social.

En qué acto participará la infanta Sofía

El próximo 8 de julio, la infanta Sofía estará presente en el Campus de Fundación Ibercaja, en Zaragoza, para presidir la entrega de las primeras ayudas del programa Docentes Referentes.

La iniciativa, impulsada por Fundación Ibercaja en el marco de su 150 aniversario, nació con el objetivo de reconocer la excelencia educativa y destacar la labor de docentes de distintos niveles formativos. El programa cuenta con la infanta Sofía como presidenta de honor, la primera presidencia de este tipo que asume la hija menor de los reyes.

La infanta Sofía aplaza sus vacaciones por un nuevo acto en solitario: cuándo será su próxima aparición. Fuente: EFE. EFE

La jornada supondrá el cierre de la primera edición del programa y la entrega de ayudas a los docentes ganadores. En total, la convocatoria recibió 478 candidaturas de todas las comunidades autónomas, de las cuales fueron seleccionados 25 finalistas. Finalmente, cinco docentes recibirán una ayuda de 12.000 euros cada uno por proyectos vinculados al liderazgo educativo, la sostenibilidad, la educación inclusiva, la investigación educativa y la educación para la salud.

El acto forma parte de la agenda institucional de la infanta Sofía y refuerza su vínculo con iniciativas de carácter educativo y social. Además, supone su primer acto en solitario en más de cinco meses, después de su visita a la Fundación ONCE, donde estuvo acompañada de cachorros de perros guía.

Esta aparición también llega un año y medio después de su debut institucional en solitario, en diciembre de 2024, durante una entrega de premios de fotografía que llevaba su nombre. Por eso, el acto en Zaragoza representa un nuevo paso en la construcción de una agenda propia dentro de la Casa Real.

El evento se celebrará en los terrenos rehabilitados del Monasterio de Nuestra Señora de Cogullada, un espacio histórico que data del siglo XVII y que actualmente forma parte del Campus Fundación Ibercaja. De esta forma, la presencia de la infanta buscará poner en valor la educación como uno de los ejes centrales del compromiso social de la institución.

La infanta Sofía retrasará sus vacaciones para participar en el evento

Con los exámenes de su primer año en Forward College ya terminados, la hija menor de los reyes retrasará el inicio de sus vacaciones para cumplir con la agenda prevista por el programa Docentes Referentes.

Tras finalizar el curso, la infanta Sofía volvió a Madrid, donde retomó su presencia en actos oficiales junto a la familia real. En las últimas semanas, fue vista acompañando a sus padres y a la princesa de Asturias durante la visita del papa León XIV a España.

La infanta Sofía aplaza sus vacaciones por un nuevo acto en solitario: cuándo será su próxima aparición. Fuente: EFE. EFE

También asistió junto a su hermana al concierto de Bad Bunny en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, una aparición que mostró una faceta más informal de ambas jóvenes en medio de una etapa de creciente exposición pública.

De esta manera, la participación de la infanta Sofía en la entrega de ayudas de Docentes Referentes marca un nuevo avance en su agenda institucional. Aunque todavía ocupa un lugar secundario respecto de la princesa Leonor, su presencia en este tipo de actos empieza a consolidar un perfil propio vinculado a la educación, la juventud y las causas sociales.