La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 4 de enero

El clima en España se verá afectado por la baja Francis, que generará inestabilidad en el sur y sureste peninsular. Se prevén chubascos localmente fuertes y persistentes, especialmente en el golfo de Cádiz y el Estrecho, donde podrían acompañarse de tormentas.

Además, el aire frío ártico provocará nevadas débiles a moderadas en cotas bajas, con mayores acumulaciones en la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central. También se esperan nevadas en la Ibérica y Pirineo oscense, mientras que en Canarias habrá intervalos nubosos con lluvias débiles, sobre todo en las islas orientales.

Las temperaturas descenderán de manera generalizada en la Península y Baleares, con heladas débiles en la mitad norte y moderadas en las montañas del norte. El viento será moderado del norte y este en el cuadrante noroeste y la mitad sur, con intervalos de fuerte en algunos litorales, mientras que en Canarias se espera un viento moderado del noroeste.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 3 y 11 grados y probables precipitaciones por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con precipitaciones moderadas y tormentas en el Estrecho y la vertiente mediterránea. Temperaturas máximas de 18 grados y mínimas de 3 grados, con vientos flojos a moderados del este y ráfagas fuertes en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo cubierto y precipitaciones, excepto en el Ampurdán. La cota de nieve descenderá a 200-500 m en el noreste y 500-1000 m en el resto. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 grado y descenderán en el tercio sur y Pirineos, mientras que las máximas alcanzarán los 11 grados. Habrá heladas débiles en el interior y viento moderado en el litoral del norte y noreste.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo cubierto y precipitaciones generalizadas, con una cota de nieve que descenderá hasta los 200-500 m en la mayoría de la región. Las temperaturas experimentarán un notable descenso, alcanzando una máxima de 7 grados y una mínima de -3 grados, con heladas en el Pirineo y el sistema Ibérico. El viento será del noroeste, moderado en la depresión del Ebro y flojo en otras áreas.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con probables nieblas en la Cordillera. Se esperan precipitaciones débiles y una cota de nieve que descenderá de 900 a 300 metros. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 0 grados, con un notable descenso en el extremo sur y heladas débiles en la mitad sur. Los vientos serán flojos a moderados del norte y nordeste, más intensos en el litoral.

Cómo estará el clima en España este domingo 4 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo cubierto con precipitaciones generalizadas, especialmente fuertes en la madrugada y primera hora de la mañana, disminuyendo en Mallorca y Menorca por la tarde. Temperaturas nocturnas estables y diurnas en descenso. Viento moderado del norte y nordeste, con intervalos de fuerte.

En las vertientes norte y oeste de las islas montañosas, cielos nubosos con precipitaciones ocasionales débiles a moderadas, más frecuentes en las medianías de Tenerife. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con probables chubascos durante la madrugada, sin descartar que sean localmente fuertes. El resto de la jornada, las precipitaciones serán débiles, ocasionales y dispersas. Temperaturas entre 12 y 23 grados. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior de Lanzarote y en las cumbres de Tenerife, donde se esperan rachas muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo cubierto con chubascos fuertes en el sur de Valencia y norte de Alicante, temperaturas entre 3 y 16 grados y heladas débiles en el interior norte de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, especialmente en el cuadrante sureste y el Sistema Central, donde podrían ser moderadas; la cota de nieve descenderá a lo largo del día y se esperan brumas y bancos de niebla en el Sistema Central. Las temperaturas descenderán, alcanzando una máxima de 12 grados y una mínima de -4 grados, con heladas generalizadas y un viento del nordeste y norte, flojo o moderado.

El clima se presentará con cielos nubosos y brumas matinales en los valles del Tajo y Guadiana. Se esperan precipitaciones por la tarde, especialmente en la mitad norte, donde la cota de nieve descenderá, provocando nevadas en la Serranía de Cuenca y Guadalajara. Las temperaturas mínimas descenderán a -6 grados en Guadalajara, mientras que las máximas alcanzarán los 12 grados. Habrá heladas débiles a moderadas y vientos flojos a moderados del este y nordeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid, con precipitaciones moderadas y tormentas, temperaturas entre 13 y 16 grados y vientos moderados del este. Por otro lado, cielos muy nubosos en Melilla, con precipitaciones débiles y temperaturas entre 13 y 19 grados. Vientos flojos a moderados del sur.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos y cubiertos, con posibilidad de débil precipitación en forma de nieve en Álava por la mañana; temperaturas en descenso, máximas de 7°C y mínimas de -3°C, con heladas débiles en el interior. Vientos flojos en el litoral y predominio de la componente norte en el interior. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra con posibilidad de nieve en cotas altas, temperaturas en descenso de 2°C a -4°C y heladas generalizadas.

El clima en La Rioja estará nuboso o cubierto con precipitaciones, temperaturas en descenso de hasta 5 grados, mínimas de 0 grados al final del día y probabilidad de heladas.