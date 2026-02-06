La isla de Mallorca se erige como uno de los núcleos fundamentales del turismo en España. Con más de 500 kilómetros de costa, se posiciona como la más extensa del archipiélago de las Islas Baleares, siendo la preferida por los turistas que la visitan anualmente. Su principal atractivo radica en la belleza de susplayas y el clima privilegiado que envuelve a la isla, la cual disfruta de sol casi todo el año. Aunque el destino más célebre es Palma, su capital, existen numerosos pueblitos desconocidos que brindan experiencias singulares. En esta ocasión, nos enfocaremos en un pequeño pueblo denominado Colonia Sant Jordi, un paraje natural encantador, ideal para ser visitado en familia. Colonia Sant Jordi es un destino familiar, acogedor y pintoresco. Este lugar ofrece exquisitas playas, un encantador casco histórico y una amplia variedad de opciones para degustar la mejor gastronomía española de las costas. Este destino, con más de 300 días de sol, es ideal para relajarse y disfrutar del sol, alejado del bullicio de la ciudad. Dispone de diversos circuitos de senderismo y ofrece la posibilidad de pasear en barquitos por la isla. Además, es el lugar preferido de los amantes de los deportes de agua. Sus aguas tranquilas y turquesas son ideales para practicar snorkel y buceo. Por último, los turistas también disfrutan de paseos en bicicleta por la montaña y caminatas por los bosques. Uno de los principales atractivos de Colonia Sant Jordi son sus impresionantes playas de arena blanca y aguas cristalinas. Cada año, miles de visitantes eligen este destino para vacacionar gracias a la excelente calidad del agua, las instalaciones y las oportunidades para practicar deportes acuáticos, como el snorkel, una actividad muy popular en el sur de Mallorca. Esta playa se extiende a lo largo de 1900 metros y se caracteriza por sus aguas claras y poco profundas, que crean una atmósfera de piscina natural. Es Trenc está situada en una zona protegida, lo que garantiza un paisaje libre de edificaciones y permite disfrutar de un entorno natural con dunas, bosques de pino y matorrales. Esta playa es ideal para familias con niños y adultos mayores. Ofrece todas las comodidades y es muy segura. Además, no tendrás que preocuparte por llevar muchos objetos, ya que allí puedes alquilar hamacas y sombrillas, hay duchas disponibles y puedes disfrutar de la comida en los chiringuitos y bares cercanos. El viaje en automóvil desde Palma de Mallorca hasta Colonia Sant Jordi tiene una duración aproximada de 50 minutos. Para llegar, deberás tomar la C. del Conquistador, Pl. de la Reina y Av. d’Antoni Maura en dirección a Av. de Gabriel Roca, conduciendo durante 700 metros. A continuación, incorpora a la Ma-19 y luego a la Ma-6040 hacia la Ma-6100, recorriendo un total de 50.8 kilómetros. Finalmente, toma la Av. Marquès del Palmer en Colònia de Sant Jordi.