Durante más de dos décadas, las memorias USB fueron una herramienta fundamental para transportar documentos, fotos y videos entre dispositivos . Su portabilidad y facilidad de uso las convirtieron en un estándar tanto en el ámbito académico como laboral.

Sin embargo, el avance tecnológico y la aparición de nuevas soluciones de almacenamiento están desplazando lentamente a los tradicionales pendrives. En 2026, varias alternativas ofrecen mayor velocidad, capacidad y compatibilidad con los dispositivos modernos.

Por qué las memorias USB podrían desaparecer en los próximos años

Las memorias USB tradicionales enfrentan un cambio en el ecosistema tecnológico. Muchos dispositivos modernos, como laptops y tablets, ya no incluyen el puerto USB-A clásico, lo que reduce su compatibilidad.

En 2026, varias alternativas ofrecen mayor velocidad, capacidad y compatibilidad con los dispositivos modernos.

Al mismo tiempo, el aumento del tamaño de los archivos digitales exige mayor velocidad y capacidad de almacenamiento. Ante este escenario, cada vez más usuarios optan por alternativas más rápidas y eficientes para transferir y guardar información.

SSD externos: una nueva alternativa más rápida para guardar y transferir archivos

Los SSD externos se han consolidado como una de las principales alternativas a las memorias USB, ya que ofrecen velocidades de transferencia mucho más altas y capacidades que pueden superar varios terabytes.

Gracias a conexiones modernas como USB-C o Thunderbolt, permiten mover grandes volúmenes de información en menos tiempo, por lo que son cada vez más utilizados por profesionales que trabajan con video, fotografía o archivos pesados.

Además, su tamaño compacto y resistencia los convierten en una opción práctica para transportar datos de forma segura , manteniendo una portabilidad similar a la de los pendrives tradicionales.

El cambio que ya afecta a los usuarios en España: USB-C gana terreno

En España, la transición hacia USB-C se ha acelerado también por la regulación europea. Desde finales de 2024, numerosos dispositivos electrónicos nuevos comercializados en la Unión Europea deben incorporar este conector para la carga, entre ellos móviles, tablets, cámaras digitales, auriculares y lectores electrónicos.

Desde el 28 de abril de 2026, esta exigencia también se aplica a los ordenadores portátiles que entren en el mercado europeo. El Ministerio para la Transformación Digital explica que la norma busca mejorar la interoperabilidad entre dispositivos y reducir la necesidad de utilizar cargadores diferentes.

Este cambio favorece también a los dispositivos de almacenamiento con USB-C. Un SSD externo o un pendrive moderno con este conector puede utilizarse en un número creciente de ordenadores, tablets y teléfonos sin recurrir al clásico puerto USB-A.

Sin embargo, esto no significa que el USB vaya a desaparecer. En realidad, está ocurriendo una transformación dentro del propio estándar: el antiguo conector rectangular USB-A pierde protagonismo frente al USB-C, que puede utilizarse tanto para cargar dispositivos como para transferir datos a gran velocidad.

Pendrive, SSD o nube: qué conviene elegir según el uso

Para transportar documentos pequeños o archivos de trabajo de forma puntual, un pendrive continúa siendo una opción económica y sencilla. Su principal ventaja sigue siendo que no necesita conexión a internet y puede utilizarse rápidamente entre equipos compatibles.

Un SSD externo resulta más recomendable cuando se manejan fotografías, vídeos, proyectos profesionales o copias de seguridad de gran tamaño. Su velocidad y capacidad son muy superiores a las de muchas memorias USB convencionales.