La estafa que vacía tu cuenta bancaria por comprar en el supermercado, ¿cómo evitar perder todos tus ahorros?. (Fuente: Archivo).

Las estafas digitales han evolucionado de manera notable, volviéndose cada vez más sofisticadas y aprovechando la confianza que los consumidores depositan en marcas de renombre.

Una de las modalidades más recientes y preocupantes en España es el timo del supermercado. Esta nueva modalidad ha suscitado la atención de la Guardia Civil debido a su peligrosidad y al alarmante incremento de casos reportados.

De esta manera, los ciberdelincuentes pueden explotar vulnerabilidades y obtener información sensible de sus víctimas.

La estafa que vacía tu cuenta bancaria solo por comprar en el supermercado, ¿cómo evitar perder todos tus ahorros?. (Fuente: archivo). Fuente: narrativas-spin-es

¿Cómo evitar el fraude en supermercados?

De acuerdo con lo informado por la Guardia Civil, este tipo de fraude se caracteriza por la acción de estafadores que se hacen pasar por el supermercado habitual de la víctima, enviando un correo electrónico que notifica sobre un supuesto premio obtenido en un sorteo.

El mensaje, meticulosamente elaborado para parecer auténtico, incluye logotipos y colores corporativos de la tienda, lo que incrementa la probabilidad de que la víctima confíe en su veracidad. Al hacer clic en el enlace proporcionado, se solicita al usuario que introduzca información personal y bancaria para poder reclamar el premio.

Una vez que los delincuentes obtienen esta información, tienen la capacidad de acceder de manera inmediata a las cuentas bancarias de sus víctimas, permitiéndoles vaciarlas en cuestión de segundos. Es fundamental que los usuarios mantengan una actitud crítica ante este tipo de comunicaciones y verifiquen la autenticidad de los mensajes recibidos.

La estafa que vacía tu cuenta bancaria solo por comprar en el supermercado, ¿cómo evitar perder todos tus ahorros?. (Fuente: archivo). Fuente: narrativas-spin-es

Señales para detectar estafas en supermercados

A pesar de que estos correos pueden parecer auténticos, existen señales que pueden evidenciar la estafa. Es común que estos mensajes contengan errores ortográficos o gramaticales y que la dirección de correo electrónico del remitente no coincida con la oficial del supermercado.

Asimismo, suelen incluir enlaces que, al posicionar el cursor sobre ellos, revelan direcciones web sospechosas o desconocidas. La Guardia Civil aconseja prestar atención a estos detalles y desconfiar de comunicaciones que requieran información sensible o que ofrezcan premios inesperados.

Una señal adicional de alerta es la urgencia con la que se solicita actuar; los estafadores tienden a presionar a las víctimas, indicando que el premio tiene una validez limitada, lo que las incita a proporcionar sus datos rápidamente sin tomarse el tiempo necesario para verificar la autenticidad del mensaje.

Es fundamental recordar que las empresas legítimas rara vez solicitan información personal o financiera a través de correos electrónicos o mensajes de texto.

Estrategias efectivas para evitar estafas en el supermercado

Para evitar caer en el engaño del supermercado , es fundamental seguir algunas recomendaciones de seguridad:

No compartas información personal o bancaria a través de enlaces enviados por correo electrónico o mensajes de texto, especialmente si no has verificado la autenticidad del remitente.

Si recibes un mensaje de este tipo, lo más aconsejable es contactar directamente al servicio de atención al cliente del supermercado utilizando los canales oficiales para confirmar la veracidad de los mensajes.

Es crucial mantener actualizado el software de seguridad del móvil y del ordenador, además de estar atento a las alertas emitidas por las autoridades.

La Guardia Civil y otras organizaciones suelen emitir advertencias sobre las estafas más recientes y ofrecen recomendaciones para protegerse. Estar informado sobre este tipo de fraudes es una de las mejores maneras de defenderse de los ciberdelincuentes.