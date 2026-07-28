En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este martes, 28 de julio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.187,01 euros, cifra que refleja una variación del 1,52% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados.

Esto sugiere un crecimiento sostenido que podría indicar un interés renovado en el mercado de criptomonedas.

En la última semana, Ethereum subió 2.1%, señal de un repunte puntual; sin embargo, en el último año cayó -39.58%, lo que refleja una tendencia bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantienen posiciones a largo plazo, con posibles oportunidades tácticas a corto plazo en un contexto de alta volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum fue del 45.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual alcanzó el 54.65%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.