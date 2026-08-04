La crisis migratoria en Ceuta continúa con nuevas medidas por parte del Gobierno central. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, confirmó una transferencia extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar la atención de los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma.

La nueva partida se suma a los 5,5 millones de euros aprobados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en julio. Según explicó la ministra, estos recursos buscan garantizar la asistencia a los menores y respaldar a Ceuta ante una situación excepcional.

¿Por qué Ceuta pedirá más dinero al Ministerio de Hacienda?

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, informó al ministro de Hacienda, Arcadi España, que el Gobierno autonómico remitirá un informe con los gastos derivados de la llegada masiva de migrantes registrada en los últimos días.

Juan Jesús Viva, PP. Fuente; @JuanVivasLara.

El documento incluirá el coste de las medidas de emergencia adoptadas por la administración local, así como las necesidades de financiación para apoyar al tejido productivo, los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Además, el informe recogerá las actuaciones que el Ejecutivo ceutí considera necesarias para recuperar la confianza, fortalecer la cohesión social y favorecer la convivencia en la ciudad.

¿Qué dijo la Unión Europea sobre la situación en Ceuta?

Los ministros del Interior de la Unión Europea expresaron su “firme solidaridad” con España durante una reunión extraordinaria celebrada por videoconferencia tras la crisis migratoria registrada en Ceuta.

Los representantes de los Veintisiete respaldaron la actuación de las autoridades españolas y coincidieron en la necesidad de reforzar las fronteras exteriores de la UE, intensificar la lucha contra las redes de tráfico de personas y mejorar los sistemas de alerta temprana para prevenir futuras crisis.

Asimismo, el Consejo de la Unión Europea destacó la importancia de fortalecer la cooperación con terceros países y mejorar la coordinación frente a campañas de desinformación. Según la información trasladada por el Ejecutivo español, la mayoría de las personas que cruzaron hacia Ceuta ya fueron devueltas y no se registraron desplazamientos desde la ciudad autónoma hacia el territorio continental europeo.