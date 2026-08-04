Con las olas de calor y las jornadas largas frente al escritorio, cada verano más profesionales quieren saber cómo evitar la retención de líquidos. En esta temporada hay sensación de hinchazón y pesadez en las piernas porque el calor hace que se dilaten los vasos sanguíneos y se complique el retorno venoso.

Lo primero es recordar una buena hidratación, reducir el consumo de sal y tomar buenas infusiones. También complementar los buenos hábitos con plantas de uso tradicional, como las que encontrarás entre los drenantes Soria Natural.

Esta guía reúne consejos prácticos, pensados también para quienes pasan muchas horas sentados en la oficina o en desplazamientos, y explica qué hacer para no retener tantos líquidos y sin medidas extremas.

¿Por qué la retención de líquidos empeora durante el verano?

Esto sucede porque cuando aumentan las temperaturas, el cuerpo activa mecanismos para regular el calor corporal. Uno de ellos es la dilatación de los vasos sanguíneos, un proceso que puede hacer más difícil el retorno venoso y ayudar a que se acumule líquido en las piernas, tobillos o pies.

Además, durante el verano siempre hay factores que se relacionan con la hinchazón, como estar sentado por viajes, descansando por poca energía o jornadas más agotadoras. Todo esto hace que la circulación sea más irregular.

Las señales más habituales suelen ser:

Tobillos hinchados

Sensación de presión en las piernas

Pies con marcas de calcetines

Manos inflamadas

Incomodidad después de pasar horas sentado

Hábitos y consejos que ayudan a evitar la retención de líquidos en verano

Para entender cómo evitar la retención de líquidos en verano, debemos pensar en hábitos sostenibles. Esto depende mucho de la hidratación, buena alimentación y movimiento diario.

Mantener una hidratación constante durante el día

Beber agua de forma regular ayuda mucho al organismo y permite que se eliminen los líquidos acumulados. Durante el verano también hay más pérdida de minerales y electrolitos a través del sudor, sobre todo en personas activas o expuestas muchas horas al calor.

Considera las frutas ricas en agua, las infusiones frías y las bebidas con minerales. Todo puede ayudar con la hidratación diaria y hacer que sientas más ligereza.

Reducir el exceso de sal y ultraprocesados

La mayoría de los alimentos ultraprocesados contienen grandes cantidades de sodio, un mineral que favorece la acumulación de líquidos cuando se consume en exceso.

En verano es importante reducir snacks salados, comidas rápidas, embutidos y salsas industriales. Notarás cómo irá disminuyendo la sensación de pesadez e hinchazón en los días con más calor.

Moverse más y evitar pasar muchas horas sentado

La circulación empeora cuando permanecemos demasiado tiempo sentados, en especial durante viajes largos o jornadas sedentarias. Hay que caminar regularmente, cambiar de postura y mover las piernas para activar el retorno venoso.

De igual forma, durante trayectos largos es recomendable elevar un poco las piernas y evitar prendas demasiado ajustadas.

Consumir alimentos ricos en agua y potasio

También hay alimentos para evitar la retención de líquidos, como la sandía, melón, pepino, piña o plátano. Se eligen porque aportan agua y minerales que ayudan a mantener el equilibrio de líquidos del organismo.

De hecho, el potasio participa en la regulación de líquidos y ayuda a contrarrestar parte de los efectos asociados al exceso de sodio en la alimentación.

Utilizar ropa ligera y evitar el exceso de calor

Las prendas muy ajustadas dificultan la circulación y aumentan la sensación de pesadez durante días de altas temperaturas.

Lo mejor es usar ropa ligera y transpirable porque es más cómoda y ayuda a evitar acumulación excesiva de calor corporal. Esto es excelente durante actividades al aire libre o largas jornadas de trabajo.

Complementar la rutina con plantas y productos naturales

Hay plantas como cola de caballo, hibisco o diente de león que se utilizan de manera tradicional para disminuir los líquidos retenidos. Puedes utilizarlas en infusiones frías o calientes.

Además, puedes complementar con productos naturales tongil, que incluyen extractos vegetales y fórmulas de plantas de uso tradicional.

Bebidas para evitar la retención de líquidos

En este punto ya puedes adoptar buenos hábitos y sabes cómo evitar la retención de líquidos. Sin embargo, es ideal hablar exclusivamente de bebidas que sirven de apoyo para equilibrar el organismo.

Infusión fría de hibisco o flor de jamaica: Esta aporta antioxidantes y un sabor refrescante que muchos aman durante el verano.

Cola de caballo: Es una de las plantas más populares dentro de las infusiones relacionadas con equilibrio de líquidos y sensación de ligereza.

Té verde frío: Es popular y contiene antioxidantes. Además, es fácil de incorporar en bebidas refrescantes sin exceso de azúcar.

Agua con frutas naturales: Se puede combinar agua con limón, pepino, menta o sandía.

Bebidas con electrolitos y minerales: Son muy recomendadas durante jornadas de calor intenso o actividad física de varias horas, ya que son esenciales para reponer minerales perdidos a través del sudor.

Infusión de diente de león: Se utiliza dentro de hábitos naturales relacionados con digestión y eliminación de líquidos.

¿Qué hacer para evitar la retención de líquidos en viajes de trabajo o trayectos largos?

En los viajes de trabajo y trayectos largos se pasan muchas horas sentado, un caso especial que conviene manejar así:

Levantarse y caminar regularmente: Necesitas mover las piernas cada cierto tiempo. Esto ayuda a activar la circulación durante trayectos largos en coche, tren o avión.

Mantener una buena hidratación: El calor y el aire acondicionado hacen que se pierdan líquidos y aumente la sensación de pesadez.

Evitar comidas muy saladas o pesadas: Durante los desplazamientos suele aumentar el consumo de ultraprocesados y alimentos ricos en sodio; conviene evitarlo, sobre todo en ruta.

Utilizar ropa cómoda y ligera: Recuerda que las prendas ajustadas pueden empeorar la sensación de piernas cansadas durante desplazamientos largos.

Mover tobillos y piernas mientras estás sentado: Puedes hacer pequeños movimientos para estimular la circulación, sobre todo cuando no es posible caminar.

Señales de que la retención de líquidos puede estar relacionada con otros problemas

La retención de líquidos ocasional durante el verano suele relacionarse con calor, alimentación o sedentarismo. Sin embargo, cuando la hinchazón aparece de forma constante o intensa conviene prestar atención a otros síntomas.

Hinchazón persistente incluso en días frescos.

Dolor o inflamación importante en piernas o tobillos.

Sensación constante de pesadez.

Cambios bruscos de peso relacionados con líquidos.

Fatiga intensa o dificultad para respirar.

Inflamación localizada en una sola pierna.

En estos casos, lo más recomendable es consultar con un profesional de salud para valorar el origen del problema y descartar alteraciones circulatorias, hormonales o renales.

Preguntas frecuentes sobre retención de líquidos en verano

¿La retención de líquidos puede hacer que te sientas más cansado en verano?

Sí. La sensación de pesadez en piernas, hinchazón y calor constante puede generar más incomodidad física y sensación de fatiga durante el día.

¿La ropa ajustada puede empeorar la retención de líquidos?

Sí. Las prendas muy ajustadas pueden dificultar la circulación, sobre todo durante días de mucho calor o cuando se pasan muchas horas sentado.

¿La retención de líquidos solo afecta a las piernas?

No. Aunque las piernas y tobillos suelen ser las zonas más afectadas, también puede aparecer sensación de hinchazón en manos, abdomen o pies.

¿Los cambios hormonales pueden influir en la retención de líquidos?

Sí. Factores hormonales, especialmente en algunas etapas del ciclo menstrual, también pueden favorecer sensación de hinchazón y acumulación de líquidos.