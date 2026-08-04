Noruega brinda más de 13000 vacantes de empleo para trabajadores que hablen español: estos son los sectores con mayor necesidad

Noruega requiere trabajadores y dirige nuevamente su mirada hacia el exterior. En un contexto de envejecimiento poblacional y escasez de mano de obra, el país nórdico ha anunciado la apertura de más de 13.000 vacantes de empleo destinadas a trabajadores extranjeros, incluyendo aquellos que hablan español y no dominan el idioma noruego.

La mayoría de las ofertas de empleo están vinculadas a sectores estratégicos tales como la salud, la industria, la construcción, la hostelería y los servicios técnicos, con salarios competitivos en comparación con otros países europeos, así como condiciones laborales reguladas por convenios estrictos.

Se están buscando carpinteros para distintos trabajos en carpintería (Fuente: Freepik)

Más de 13000 empleos en sectores de alta demanda

Las vacantes disponibles reflejan una necesidad estructural en el mercado laboral noruego. Según los organismos públicos de empleo, el país enfrenta retos significativos para cubrir puestos imprescindibles, a pesar de ofrecer salarios competitivos y jornadas reguladas.

Entre los sectores con mayor demanda se encuentran:

Sanidad: enfermeros, auxiliares, médicos y personal de cuidado.

Construcción e industria: electricistas, soldadores, mecánicos y operarios cualificados.

Hostelería y turismo: cocineros, camareros y personal hotelero.

Tecnología y servicios técnicos: ingenieros, técnicos industriales y perfiles especializados.

Transporte y logística: conductores y personal de almacén.

En numerosos casos, no se exige el dominio del noruego desde el principio, aunque se valora el compromiso de aprender el idioma una vez establecido en el país.

El salario promedio en Noruega en 2025 ronda los 5620 euros mensuales (Fuente: Shutterstock)

Elevados ingresos y regulaciones laborales en Noruega

Uno de los principales atractivos de laborar en Noruega radica en el nivel salarial. Los ingresos varían según el sector y la experiencia, sin embargo, en términos generales se posicionan por encima de la media europea.

De manera orientativa, los salarios pueden fluctuar entre:

3000 y 4500 euros brutos mensuales en empleos no cualificados o técnicos.

Más de 5000 euros en perfiles especializados o del sector sanitario.

A esto se suman jornadas laborales limitadas, vacaciones pagadas, bajas médicas cubiertas y un sistema de bienestar robusto. Noruega carece de un salario mínimo oficial; sin embargo, los convenios colectivos aseguran ingresos adecuados y condiciones claras para los trabajadores extranjeros.

Cómo postularse desde España o desde otros países

Las ofertas se canalizan principalmente a través de la red europea de empleo EURES, que conecta a empleadores noruegos con candidatos de otros países del Espacio Económico Europeo.

Los pasos habituales para postularse son:

Desde España, también es posible obtener orientación a través del SEPE, que colabora con EURES en la difusión de estas oportunidades laborales.

Los pasos habituales para postularse son:

Registrarse en el portal EURES y crear un perfil profesional. Buscar ofertas activas en Noruega filtrando por sector y tipo de contrato. Preparar un currículum en inglés (o noruego, si se dispone). Postularse directamente a las vacantes disponibles. En algunos casos, participar en procesos de selección online o ferias de empleo.

Desde España, también es posible obtener orientación a través del SEPE, que colabora con EURES en la difusión de estas oportunidades laborales.