En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este miércoles, 29 de julio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.157,45 euros, cifra que refleja una variación del -1,17% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Ethereum y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en su valor y confianza en el mercado.

En la última semana, Ethereum avanzó 1.95%, señalando un leve repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación de -38.38%, lo que indica una tendencia bajista y una rentabilidad negativa en ese periodo. En conjunto, el desempeño reciente es positivo pero insuficiente para revertir las pérdidas anuales, reflejando la elevada volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 42.30%, lo cual es menor que su volatilidad anual de 54.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.