En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este lunes, 27 de julio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.194,97 euros, cifra que refleja una variación del -1,44% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días consecutivos. Esto sugiere que ambos activos están creciendo en valor y su entorno económico es favorable.

En la última semana, Ethereum mostró una leve caída del -0.45%, lo que sugiere estabilidad relativa en el corto plazo; sin embargo, en el último año acumula un descenso del -37.52%, reflejando una evolución desfavorable y una rentabilidad negativa significativa para quienes la han mantenido durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, que ha sido del 40.54%, es menor que la volatilidad anual del 54.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.