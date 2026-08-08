Zarpará el nuevo submarino de la Armada: fue construido en el país y es el orgullo nacional

La Armada Española se encuentra ante un momento histórico con el avance del submarino S-82 “Narciso Monturiol”. Este buque, construido íntegramente en España por Navantia en sus astilleros de Cartagena, representa uno de los mayores logros de la industria de defensa nacional.

En abril de 2026, el submarino completó con éxito las pruebas en puerto y se prepara para su primera navegación en superficie, un paso clave hacia su entrega a la Armada en el transcurso de 2026.

Zarpará el nuevo submarino de la Armada: fue construido en el país y es el orgullo nacional Ministerio de Defensa

Llegada del nuevo submarino español y su nombre

El S-82 es parte del ambicioso programa S-80 Plus, cuyo objetivo es renovar la flota de submarinos de ataque de la Armada utilizando tecnología de última generación. Este es el segundo de una serie de cuatro unidades: el S-81 “Isaac Peral” (actualmente en servicio y con experiencia operativa en misiones OTAN), el S-83 “Cosme García” y el S-84 “Mateo García de los Reyes.”

La construcción nacional de estos submarinos no solo refuerza las capacidades operativas, sino que también fortalece la soberanía tecnológica española en un ámbito tan estratégico como lo es la guerra submarina.

El nombre Narciso Monturiol rinde homenaje al notable inventor catalán del siglo XIX, reconocido mundialmente por sus aportes en el diseño de sumergibles. Monturiol es considerado uno de los precursores de la navegación submarina, habiendo desarrollado el “Ictíneo”, un innovador barco sumergible que marcó un hito en la historia.

Nombrar al S-82 en su honor representa la continuidad entre el ingenio español histórico y la excelencia tecnológica contemporánea. Este es el cuarto submarino de la Armada que lleva su nombre, reforzando el vínculo entre la tradición y la modernidad, según informó Zona Militar.

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El nuevo submarino Narciso Monturiol potencia la Armada española

El “Narciso Monturiol” es un submarino diésel-eléctrico SSK-AIP (Submarine Submersible Killer con propulsión independiente del aire) de última generación. Sus dimensiones aproximadas son de 80,8 metros de eslora, 7,3 metros de diámetro y un desplazamiento cercano a las 3000 toneladas en inmersión.

Puede albergar a una dotación de más de 30 tripulantes (hasta un máximo de 53, dependiendo de configuraciones operativas) y ofrece una notable autonomía, lo que le permite permanecer sumergido durante semanas gracias a su sistema AIP de tercera generación, que utiliza bioetanol para generar energía sin necesidad de emerger a la superficie. Entre sus capacidades destacan:

Alta sigilo acústico para operaciones discretas.

Sistema de propulsión avanzado que combina motores diésel (cuyo arranque inicial se verificó con éxito en marzo de 2026) con el innovador BEST-AIP desarrollado por Navantia.

Armamento contemporáneo que incluye torpedos, misiles antibuque y de ataque a tierra, así como capacidad para minado.

Misiones versátiles que abarcan guerra antisubmarina, ataque a buques de superficie, vigilancia, reconocimiento e inteligencia.

Hitos clave de la construcción del submarino de la Armada española

La trayectoria del S-82 refleja el rigor y la profesionalidad de Navantia y la Armada. Su puesta a flote se celebró en octubre de 2025 en Cartagena, un evento que marcó el inicio de la fase de alistamiento. Tras la botadura, se realizaron trabajos de integración de sistemas y, en marzo de 2026, se logró el arranque inicial de los motores diésel, un hito crítico de seguridad durante las pruebas en puerto.

En abril de 2026, las pruebas en puerto continuaron avanzando satisfactoriamente, verificando el funcionamiento integral de todos los sistemas. El siguiente gran paso es la primera navegación en superficie, que permitirá validar el comportamiento del submarino en condiciones reales de mar antes de pasar a las pruebas de inmersión y su posterior entrega operativa. Este cronograma se mantiene según lo previsto, demostrando la madurez alcanzada por el programa S-80 Plus.