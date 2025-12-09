El empresario catalán José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las mayores fortunas de España, ha compartido una reflexión sobre los desafíos reales que enfrentan las pequeñas compañías en sus primeros años.

Conocido por su trayectoria, Elías ha puesto el foco en una etapa que considera crítica y decisiva para la supervivencia de cualquier proyecto.

En ese contexto, ha publicado un mensaje en su cuenta de X (@jose_elias_nvr) donde explica por qué dirigir un negocio pequeño puede ser, paradójicamente, mucho más difícil que gestionar una gran estructura con cientos o miles de empleados. Para él, esta fase inicial no solo es la más caótica, sino también la que determina el futuro de cualquier empresa.

José Elías ha explicado la razón por la que las empresas pequeñas mueren. X/ @jose_elias_nvr

¿Qué problema enfrentan las pequeñas empresas según Elías?

Elías ha afirmado que “las empresas pequeñas mueren por esta razón”, en referencia a la complejidad de gestionar equipos extremadamente reducidos. Según ha explicado, “gestionar una empresa de 3 trabajadores es más difícil que una de 1000”.

La razón, sostiene, es que en organizaciones más grandes existe una “inercia” que mantiene la estructura funcionando: incluso los empleados menos organizados saben qué deben hacer y la rueda “ya gira sola”.

En cambio, cuando solo hay tres personas, el escenario es muy diferente: todos hacen de todo, los roles no están definidos y el día a día se vuelve “mucho más complicado y caótico”. El empresario ha remarcado que esta etapa es “la parte más jodida de todas” y que es justamente allí donde muchos proyectos terminan por agotarse y desaparecer.

José Elías ha explicado la razón por la que las empresas pequeñas fracasan. (Fuente: archivo),

¿Cuál es el consejo de Elías para los emprendedores?

A pesar del diagnóstico duro, Elías ha animado a los emprendedores a resistir y continuar. De manera indirecta, el empresario ha señalado que no existe atajo posible: la única manera de llegar a dirigir una compañía con 1000 trabajadores es haber pasado antes por la fase en la que solo son tres.

“Aun así, te animo a que pases por ello”, afirmó, subrayando que enfrentarse a esa etapa es indispensable para consolidar un negocio.

También ha insistido en que quien aspire a “vivir más o menos bien” con un proyecto propio debe aceptar que el camino empieza desde cero y exige atravesar esos años intensos, inciertos y agotadores. En conclusión, su mensaje, aunque exigente, busca transmitir que ese esfuerzo inicial es el único camino real para crecer de verdad.